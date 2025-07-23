Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Hồ Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đề xuất, lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch Marketing rõ ràng cho sản phẩm và thương hiệu của công ty qua website, email, blog, mạng xã hội và các video truyền thông hướng tới các đối tượng khác nhau tại các thị trường khác nhau.

- Phân tích và xác định rõ nhu cầu của khách hàng mục tiêu và xây dựng chân dung khách hàng nhằm đưa ra các chiến lược quảng cáo và nội dung phù hợp.

- Quản lý các chiến dịch/ dự án hiệu quả. Đặt ra các ưu tiên giúp cân bằng khối lượng công việc và điều chỉnh nhân sự trong nhóm (nếu cần).

- Là người hướng dẫn nhân viên/cộng tác viên/thực tập sinh dưới quyền, đưa ra những phản hồi và nhận xét chi tiết về nội dung, thiết kế của các sản phẩm truyền thông.

- Lập báo cáo minh họa quá trình đạt mục tiêu, hỗ trợ các hoạt động của team và báo cáo Giám đốc thường xuyên

- Phối hợp với team dịch và team sales đảm bảo các nội dung và thiết kế gắn liền với thương hiệu công ty, thông điệp và giá trị cốt lõi của công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự

- Kỹ năng viết tốt

- Là người cẩn thận, chú ý tiểu tiết và đúng hạn

- Có hiểu biết về SEO

- Có khả năng phân tích dữ liệu và tối đa hóa dữ liệu để đưa ra quyết định, đặc biệt là những quyết định liên quan tới hiệu quả marketing

- Tiếng Anh thành thạo (Nói và viết)

- Có khả năng làm việc nhóm và truyền động lực cho đội ngũ nhân viên

- Sẵn sàng tìm hiểu và học hỏi kiến thức

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 12,000,000 - 15,000,000 VND, thưởng theo doanh thu công ty

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Chính sách phúc lợi: thưởng lễ, Tết, hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin