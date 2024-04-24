Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 24/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

  • Phối hợp cùng Sales lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình, kịch bản cho các sự kiện, chương trình, tour, sản phẩm bán cho khách hang
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu để bán hàng: Các hệ thống trang thiết bị, nhân sự sự kiện, giá cả phòng ngủ, phòng họp các khách sạn 2 - 5 trên cả nước, vận chuyển, vé máy bay,....
  • Phát triển, cập nhật sản phẩm tour, các chương trình mới, giá Landtour các tuyến do mình phụ trách và kịp thời báo cáo các bộ phận sales & Marketing để cùng triển khai bán
  • Kết hợp với Designer, Content và các bộ phận khác để xây dựng proposal cho các chương trình sự kiện/hội nghị, tour
  • Phân công, điều phối nhân sự, tiếp nhận phản hồi của khách hàng, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh
  • Tham gia giám sát, điều hành toàn bộ chương trình sự kiện, hội nghị, tour
  • Phối hợp BP mua sắm thẩm định chất lượng và đàm phán giá với nhà cung cấp và đặt dịch vụ phục vụ hội nghị, sự kiện, tour, thiết bị. Làm các đề xuất tạm ứng, thanh quyết toán,…
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng /phó phòng và Ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như: Marketing, du lịch, kinh tế,…
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở trị trí điều hành trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hội nghị, tour
  • Thông thạo tiếng Anh là một lợi thế
  • Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán linh hoạt và khéo léo
  • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
  • Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

  • Mức lương: 8 - 11 triệu (theo năng lực)
  • Điểm thưởng theo đoàn
  • Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
  • BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
  • Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
  • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
  • Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
  • Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội nghị, hội chợ, các tour của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

