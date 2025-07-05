Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng):

Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng.

Thực hiện viết và chạy testcase

Báo cáo công việc với leader, PM

Phối hợp với các thành viên trong dự án để đảm bảo công việc

Trao đổi/báo cáo với khách hàng (nếu có thể và được yêu cầu)

Kết hợp với PQA để tổng hợp các issue dự án, đánh giá các thông số chất lượng dự án sau release.

Tham gia vào công việc đào tạo nâng cao năng lực cho bản thân và các thành viên khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2 trở lên

Có kinh nghiệm tạo quan điểm test,test plan, test case bằng tiếng nhật

Có kinh nghiệm về test DB, test API

Có kinh nghiệm làm QC IT

Có kinh nghiệm test trên Mobile IT là lợi thế

Chăm chỉ, khả năng tự học cao, không ngại làm multitask

Năng động, hoạt bát trong giao tiếp

Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực

Tối thiểu 13 tháng lương/năm

Đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng Tết,…

Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ ngoài bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company

