Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company

Tiếng Nhật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng):
Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng.
Thực hiện viết và chạy testcase
Báo cáo công việc với leader, PM
Phối hợp với các thành viên trong dự án để đảm bảo công việc
Trao đổi/báo cáo với khách hàng (nếu có thể và được yêu cầu)
Kết hợp với PQA để tổng hợp các issue dự án, đánh giá các thông số chất lượng dự án sau release.
Tham gia vào công việc đào tạo nâng cao năng lực cho bản thân và các thành viên khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2 trở lên
Có kinh nghiệm tạo quan điểm test,test plan, test case bằng tiếng nhật
Có kinh nghiệm về test DB, test API
Có kinh nghiệm làm QC IT
Có kinh nghiệm test trên Mobile IT là lợi thế
Chăm chỉ, khả năng tự học cao, không ngại làm multitask
Năng động, hoạt bát trong giao tiếp

Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực
Tối thiểu 13 tháng lương/năm
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng Tết,…
Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ ngoài bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company

Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 21, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

