Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
- Đà Nẵng:
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia các dự án của công ty, cả web và mobile (đa dạng cả nghiệp vụ và khách hàng):
Tìm hiểu và làm rõ yêu cầu thông qua tài liệu requirement từ khách hàng.
Thực hiện viết và chạy testcase
Báo cáo công việc với leader, PM
Phối hợp với các thành viên trong dự án để đảm bảo công việc
Trao đổi/báo cáo với khách hàng (nếu có thể và được yêu cầu)
Kết hợp với PQA để tổng hợp các issue dự án, đánh giá các thông số chất lượng dự án sau release.
Tham gia vào công việc đào tạo nâng cao năng lực cho bản thân và các thành viên khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tạo quan điểm test,test plan, test case bằng tiếng nhật
Có kinh nghiệm về test DB, test API
Có kinh nghiệm làm QC IT
Có kinh nghiệm test trên Mobile IT là lợi thế
Chăm chỉ, khả năng tự học cao, không ngại làm multitask
Năng động, hoạt bát trong giao tiếp
Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tối thiểu 13 tháng lương/năm
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng Tết,…
Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ ngoài bảo hiểm xã hội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
