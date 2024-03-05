Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Công Nghệ Kiotviet làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty CP Công Nghệ Kiotviet
Ngày đăng tuyển: 05/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Công Nghệ Kiotviet

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 72 Ngô Quyền, P.Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

  • Chủ động tìm kiếm khách hàng qua các kênh online/ trực tiếp;
  • Gặp gỡ, tư vấn gói dịch vụ phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng;
  • Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm;
  • Quản trị và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm sale
  • Đam mê kinh doanh; không ngại đi thị trường
  • Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm, tài chính/ngân hàng, bán lẻ;
  • Năng động, giao tiếp tốt;

Tại Công ty CP Công Nghệ Kiotviet Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập trung bình từ 7 - 15 triệu/tháng;
  • Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);
  • Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm;
  • Được xét duyệt tăng lương định kỳ, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh;
  • Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, teamwork;
  • Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau thời gian từ 6 tháng;
  • Đặc biệt, bạn có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo bài bản về kỹ năng/ kiến thức chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Kiotviet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công Nghệ Kiotviet

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

