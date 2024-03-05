Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Công Nghệ Kiotviet làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Công Nghệ Kiotviet
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 72 Ngô Quyền, P.Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Chủ động tìm kiếm khách hàng qua các kênh online/ trực tiếp;
- Gặp gỡ, tư vấn gói dịch vụ phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng;
- Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm;
- Quản trị và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm sale
- Đam mê kinh doanh; không ngại đi thị trường
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm, tài chính/ngân hàng, bán lẻ;
- Năng động, giao tiếp tốt;
Tại Công ty CP Công Nghệ Kiotviet Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập trung bình từ 7 - 15 triệu/tháng;
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);
- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm;
- Được xét duyệt tăng lương định kỳ, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, teamwork;
- Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau thời gian từ 6 tháng;
- Đặc biệt, bạn có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo bài bản về kỹ năng/ kiến thức chuyên sâu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Kiotviet
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
