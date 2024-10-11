Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

- Đắk Lắk

- Khánh Hoà ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và triển khai kế hoạch công việc của cá nhân theo quy định (năm, quý, tháng, tuần); Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện hoạt động của các Đơn vị kinh doanh thuộc khu vực giao quản lý theo kế hoạch, đột xuất theo phân công của Trưởng phòng/lãnh đạo Trung tâm; Tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát do bản thân thực hiện. Lập các báo cáo định kỳ hàng tháng và phát sinh đột xuất của Phòng/Trung tâm để phục vụ công tác quản lý điều hành của ban lãnh đạo Trung tâm theo phân công; Tham gia nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn, đào tạo nội bộ nhằm phát triển chuyên môn cho các thành viên khác theo yêu cầu của Trưởng phòng; Phối hợp với các thành viên trong Trung tâm đề xuất các giải pháp, công cụ hỗ trợ, đổi mới số nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, giúp cho việc quản lý, điều hành hoạt động của Phòng/Trung tâm theo đúng định hướng, đạt hiệu quả; Tham gia rà soát thông tin, hồ sơ giao dịch, hồ sơ khách hàng khi có các đoàn thanh tra của cơ quan chức năng nhà nước (khi được phân công); Tham gia đoàn công tác đột xuất/chuyên đề khi có vụ việc phát sinh theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm; Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán; Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực Ngân hàng tại mảng công việc: Kiểm toán/Giám sát trong Ngân hàng; Sử dụng tốt các thiết bị văn phòng, thành thạo các công cụ tin học văn phòng như word, excel, power point Có kinh nghiệm làm việc tại mảng công việc: Giám sát tín dụng tín dụng, phi tín dụng, kiểm toán nội bộ, hoặc xây dựng chính sách/sản phẩm của ngân hàng, QLRR; Có kiến thức về thị trường tài chính, hiểu biết về các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính ngân hàng; Có kiến thức về thị trường tài chính, hiểu biết về các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính ngân hàng; Có tư duy logic và khả năng quản trị các mối quan hệ; Có kiến thức, kỹ năng về kiểm soát tuân thủ; Khả năng làm việc độc lập, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; Sẵn sàng đi công tác.
Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội nhận gói thu nhập hấp dẫn cùng với rất nhiều chế độ phúc lợi toàn diện chỉ dành tiêng cho các LPBanker (Bảo hiểm, thưởng HQCV, thưởng lễ/tết/sinh nhật ngân hàng, chế độ chăm sóc sức khỏe Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều hoạt động nội bộ Được tham gia đào tạo kiến thức, kỹ năng căn bản và huấn luyện chuyên sâu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

