Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch/đề xuất, thực hiện & báo cáo liên quan đến Nhân sự (Tuyển-dùng-giữ-phát triển-thanh lý nghỉ việc) của chi nhánh

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo hoạt động nhập hàng từ công ty & các nhà máy vào kho hàng theo Quy định

- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện, xử lý các tình huống, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo hoạt động BÁN HÀNG theo quy trình, quy định

- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện, xử lý các tình huống, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo hoạt động THU HỒI CÔNG NỢ theo quy định

- Phân bổ chỉ tiêu, kềm cặp, hỗ trợ, đánh giá hiệu quả hoạt động của Nhân viên thị trường

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, CSKH, đối tác: trước-trong-sau bán hàng & quản trị các mối quan hệ của chi nhánh tại địa phương

- Quản lý, chịu trách nhiệm đối với kho hàng hóa

- Cập nhật thông tin hình ảnh sản phẩm, giá cả thị trường của các mặt hàng cùng loại của các đối thủ cạnh tranh & thông tin về công ty

- Tổ chức triển khai, kiểm soát, báo cáo: hoạt động cấp kệ mẫu, mẫu mã, tem nhãn sản phẩm, keo dán kệ... cho các đại lý

- Tiếp nhận, chịu trách nhiệm, bàn giao sử dụng, quản lý tài sản, PCCC, vệ sinh, phương tiện, công cụ dụng cụ, phần mềm...cho từng nhân sự tại chi nhánh

- Lập kế hoạch công việc, phân công công việc & báo cáo kết quả công việc chung của chi nhánh

- Thực hiện xây dựng VHDN chi nhánh theo VHDN công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều động của BLĐ công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, từ 30 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh mảng vật liệu xây dựng

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kinh doanh và phát triển nhóm từ 10 người trở lên.

- Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ, thị trường, đối thủ cạnh tranh... trong lĩnh vực vật liệu xây dựng

- Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và trình bày thuyết phục.

- Có đạo đức, nhẫn nại, cần cù, chịu khó

- Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.

- Có kỹ năng đào tạo và huấn luyện; truyền cảm hứng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả.

- Có bằng lái xe từ B2 trở lên, có thể đi công tác dài ngày

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng doanh số + thưởng tháng 13 + thưởng khác

- Được đánh giá năng lực, hiệu quả công việc & vinh danh cá nhân hàng quý

- Phụ cấp tiếp khách, điện thoại, cơm ca

- Đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Được đào tạo để nâng cao năng lực: quản lý, lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn

& các chế độ đãi ngộ khác theo Quy định của công ty được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

