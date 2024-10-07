Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch/đề xuất, thực hiện & báo cáo liên quan đến Nhân sự (Tuyển-dùng-giữ-phát triển-thanh lý nghỉ việc) của chi nhánh
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo hoạt động nhập hàng từ công ty & các nhà máy vào kho hàng theo Quy định
- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện, xử lý các tình huống, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo hoạt động BÁN HÀNG theo quy trình, quy định
- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện, xử lý các tình huống, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo hoạt động THU HỒI CÔNG NỢ theo quy định
- Phân bổ chỉ tiêu, kềm cặp, hỗ trợ, đánh giá hiệu quả hoạt động của Nhân viên thị trường
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, CSKH, đối tác: trước-trong-sau bán hàng & quản trị các mối quan hệ của chi nhánh tại địa phương
- Quản lý, chịu trách nhiệm đối với kho hàng hóa
- Cập nhật thông tin hình ảnh sản phẩm, giá cả thị trường của các mặt hàng cùng loại của các đối thủ cạnh tranh & thông tin về công ty
- Tổ chức triển khai, kiểm soát, báo cáo: hoạt động cấp kệ mẫu, mẫu mã, tem nhãn sản phẩm, keo dán kệ... cho các đại lý
- Tiếp nhận, chịu trách nhiệm, bàn giao sử dụng, quản lý tài sản, PCCC, vệ sinh, phương tiện, công cụ dụng cụ, phần mềm...cho từng nhân sự tại chi nhánh
- Lập kế hoạch công việc, phân công công việc & báo cáo kết quả công việc chung của chi nhánh
- Thực hiện xây dựng VHDN chi nhánh theo VHDN công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều động của BLĐ công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, từ 30 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh mảng vật liệu xây dựng
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kinh doanh và phát triển nhóm từ 10 người trở lên.
- Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ, thị trường, đối thủ cạnh tranh... trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
- Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc;
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và trình bày thuyết phục.
- Có đạo đức, nhẫn nại, cần cù, chịu khó
- Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.
- Có kỹ năng đào tạo và huấn luyện; truyền cảm hứng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả.
- Có bằng lái xe từ B2 trở lên, có thể đi công tác dài ngày
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng doanh số + thưởng tháng 13 + thưởng khác
- Được đánh giá năng lực, hiệu quả công việc & vinh danh cá nhân hàng quý
- Phụ cấp tiếp khách, điện thoại, cơm ca
- Đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Được đào tạo để nâng cao năng lực: quản lý, lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn
& các chế độ đãi ngộ khác theo Quy định của công ty được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Quốc Lộ 1, X. Hòa Châu, H. Hòa Vang,Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-chi-nhanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-dak-lak-job205727
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Vận Hành Máy thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên Tiếng Việt/Ngữ văn TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH Điện Tử Việt Nhật
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bếp trưởng TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo Vệ thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MPEX TÂY NGUYÊN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Lý Trạm Giao Nhận thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk Ninja Van
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TCS
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 20 Triệu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TH FASHION JOINT STOCK COMPANY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm