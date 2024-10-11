Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CINEMA TEAMBUILDING & EVENT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Khu đô thị Bảo Tàng Thế Giới Cà phê, TP Buôn Ma Thuột - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm:

Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể, chiến lược Marketing cho từng sản phẩm/dịch vụ. Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Lập kế hoạch Marketing chi tiết, bao gồm các hoạt động cụ thể, ngân sách, thời gian thực hiện, KPI đánh giá hiệu quả.

Quản lý và điều phối hoạt động của nhóm Marketing, bao gồm:

Phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ thực hiện công việc của từng thành viên. Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên, đưa ra những phản hồi và giải pháp cải thiện.

Phân tích và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing, đưa ra những báo cáo chi tiết, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa. Theo dõi và cập nhật các xu hướng Marketing mới, ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật Marketing tiên tiến vào hoạt động của công ty. Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức và kinh nghiệm về các lĩnh vực Marketing Nắm vững các kỹ năng lập kế hoạch, quản lý dự án, phân tích dữ liệu, báo cáo. Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán hiệu quả. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, năng động, sáng tạo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm, có kiến thức về ngành nghề kinh doanh của công ty. ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ KINH NGHIỆM Ở MÔI TRƯỜNG STUDIO

Tại CÔNG TY TNHH CINEMA TEAMBUILDING & EVENT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, phát triển, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CINEMA TEAMBUILDING & EVENT

