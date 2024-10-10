Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG DOANH NHÂN CVG làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Số nhà 141, thôn Hòa Thành, xã Hòa Đông, Krông Pắc

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổ chức triển khai các công việc do Ban lãnh đạo công ty yêu cầu. Quản lý Phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của Phòng. Lập kế hoạch làm việc với đối tác nhằm tăng cường mối quan hệ, chất lượng hợp tác để tổ chức phát triển các khóa huấn luyện do Công ty tổ chức. Tổ chức phát triển hệ thống bán hàng, kiểm soát hiệu suất công việc khối kinh doanh, doanh số bán, kênh bán hàng mới theo kế hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo đúng kế hoạch được giao. Phát triển thị trường và mở rộng mối quan hệ khách hàng. Quản lý khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng theo quy định của Công ty. Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên thuộc Phòng. Giám sát và hỗ trợ nhân viên cấp dưới. Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân và phòng ban. Các công việc khác thuộc phạm vi trách nhiệm của Trưởng Phòng Kinh doanh theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Kỹ năng quản lý: Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu suất công việc, tiến độ công việc. Kỹ năng hiểu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh, truyền thông và marketing. Kỹ năng lập kế hoạch công việc Kỹ năng tập trung vào công việc Kỹ năng xây dựng bảng KPI cá nhân. Kỹ năng xây dựng các quy trình. Kỹ năng truyền cảm hứng, truyền động lực Kỹ năng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG DOANH NHÂN CVG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực Phụ cấp công tác, di chuyển Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Lộ trình tăng lương Chế độ phúc lợi theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG DOANH NHÂN CVG

