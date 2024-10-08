Tuyển Đào Tạo thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 72 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Liên hệ với các khách hàng đang sử dụng phần mềm KiotViet để chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm. Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng sắp hết hạn và đã hết hạn hợp đồng để khách hàng tái ký - gia hạn hợp đồng mới. Tiến hành đàm phán, thương lượng hợp đồng với khách hàng. Hỗ trợ, hướng dẫn các tính năng mới của phần mềm nếu có cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Ưu tiên có kinh nghiệm các vị trí tương đương như Sale, Telesales, chăm sóc khách hàng,.. Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 8-15 triệu đồng/tháng. Có cơ hội thăng tiến lên vị trí teamlead sau 6 tháng – 1 năm. Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...). Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm. Được xét duyệt tăng lương định kỳ, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

