Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Từ 7 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 18 Đào Tấn, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 7 Triệu

+ Thực hiện công việc Kế toán Thuế cho các khách hàng được Công ty phân công;
+ Làm việc với khách hàng về chứng từ kế toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ;
+ Hạch toán, ghi sổ kế toán trên phần mềm;
+ Lập báo cáo tài chính & các báo cáo thuế, báo cáo khác theo yêu cầu;
+ Các công việc kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên...

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định của pháp luật về kế toán. Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng chịu áp lực cao.
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định của pháp luật về kế toán.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF

Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Đào Tấn, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

