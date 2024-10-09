Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 15 Triệu

Trợ lý giám đốc Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Thủ Khoa Huân, Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm các công việc do Giám đốc phân công như: Lên kế hoạch sản xuất, giám sát tiến độ, giải quyết vấn đề, đôn đốc các bộ phận hoàn thành công việc đúng tiến độ. Theo dõi tiến độ, kiểm tra, nhắc nhở và đốc thúc công việc với các bộ phận khác. Trao đổi, báo cáo kết quả công việc đến Giám đốc. Trao đổi cụ thể công việc hơn khi tham gia phỏng vấn
Làm các công việc do Giám đốc phân công như: Lên kế hoạch sản xuất, giám sát tiến độ, giải quyết vấn đề, đôn đốc các bộ phận hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Theo dõi tiến độ, kiểm tra, nhắc nhở và đốc thúc công việc với các bộ phận khác.
Trao đổi, báo cáo kết quả công việc đến Giám đốc.
Trao đổi cụ thể công việc hơn khi tham gia phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh Tế- Tài Chính Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị tri tương đương Ưu tiên có kinh nghiệm ở công ty sản xuất nội thất Cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao Độ tuổi từ 30 trở lên
Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh Tế- Tài Chính
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị tri tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm ở công ty sản xuất nội thất
Cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao
Độ tuổi từ 30 trở lên

Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Lương sản phẩm Chế độ nâng lương : Theo Quy định của công ty. Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, lễ tết ...): Theo Luật lao động hiện hành. Nghỉ Lễ, Tết/ năm theo quy định của Luật lao động hiện hành. Được cấp phát đồng phục sử dụng trong 12 tháng
Lương cơ bản + Lương sản phẩm
Chế độ nâng lương : Theo Quy định của công ty.
Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, lễ tết ...): Theo Luật lao động hiện hành. Nghỉ Lễ, Tết/ năm theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Được cấp phát đồng phục sử dụng trong 12 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

