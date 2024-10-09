Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
- Đắk Lắk: Thủ Khoa Huân, Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Làm các công việc do Giám đốc phân công như: Lên kế hoạch sản xuất, giám sát tiến độ, giải quyết vấn đề, đôn đốc các bộ phận hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Theo dõi tiến độ, kiểm tra, nhắc nhở và đốc thúc công việc với các bộ phận khác.
Trao đổi, báo cáo kết quả công việc đến Giám đốc.
Trao đổi cụ thể công việc hơn khi tham gia phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh Tế- Tài Chính
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị tri tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm ở công ty sản xuất nội thất
Cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao
Độ tuổi từ 30 trở lên
Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Lương sản phẩm
Chế độ nâng lương : Theo Quy định của công ty.
Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, lễ tết ...): Theo Luật lao động hiện hành. Nghỉ Lễ, Tết/ năm theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Được cấp phát đồng phục sử dụng trong 12 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
