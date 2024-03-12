Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

- Phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động marketing để thúc đẩy bán hàng

- Quản lý, vận hành website, fanpage, shop trên các sàn TMĐT

- Đề xuất các chương trình bán hàng áp dụng cho khách lẻ, sàn TMĐT theo tháng/quý/năm

- Viết bài, đăng bài, cập nhật thông tin lên website, fanpage, các nhóm (công ty đã có IT quản trị website)

- Lên ý tưởng cho các ấn phẩm, tài liệu bán hàng như banner, catalog, video,…

- Lên ý tưởng bài viết PR, tăng cường nhận diện thương hiệu trên các kênh báo chí, diễn đàn

- Tham mưu cho Trưởng nhóm và BLĐ các vấn đề về xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy bàn hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

- Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của BGĐ