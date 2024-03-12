Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
- Hà Nội: NGUYỄN TUÂN THANH XUÂN HÀ NỘI, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động marketing để thúc đẩy bán hàng
- Quản lý, vận hành website, fanpage, shop trên các sàn TMĐT
- Đề xuất các chương trình bán hàng áp dụng cho khách lẻ, sàn TMĐT theo tháng/quý/năm
- Viết bài, đăng bài, cập nhật thông tin lên website, fanpage, các nhóm (công ty đã có IT quản trị website)
- Lên ý tưởng cho các ấn phẩm, tài liệu bán hàng như banner, catalog, video,…
- Lên ý tưởng bài viết PR, tăng cường nhận diện thương hiệu trên các kênh báo chí, diễn đàn
- Tham mưu cho Trưởng nhóm và BLĐ các vấn đề về xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy bàn hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
- Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
- Kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên có kỹ năng về thiết kế, photoshop, biên tập...
- Năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Có ăn trưa tại văn phòng, chỗ để xe tại công ty
- Làm việc từ T2 đến hết sáng T7, nghỉ chiều T7, CN
- Lương 8tr đến 12tr, thưởng tháng 13, các ngày lễ tết, chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty
- BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.
- Được trang bị máy tính và cung cấp công cụ, dụng cụ làm việc.
- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty
- Nhiều cơ hội phát triển lên trưởng nhóm, trưởng bộ phận marketing, trưởng phòng kế hoạch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
