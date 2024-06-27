[Hà Nội] Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Quản lý Dự án 1 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Quản lý/Giám sát
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngách 376/35 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai, quản lý dự án theo nhiệm vụ được giao.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo hồ sơ, giấy tờ nghiệm thu, hoàn ứng vật tư (nếu có) và thanh quyết toán dự án đúng tiến độ.
- Phối hợp, hỗ trợ với các bộ phận trong và ngoài đơn vị để tham gia đấu thầu, hoàn tất công tác hoàn công, quyết toán công trình,…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học kỹ thuật, ưu tiên ngành điện tử, tự động hoá
- Kinh nghiệm: kinh nghiệm quản lý dự án tối thiểu 5 năm
- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu
- Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp…
- Luôn chủ động, tâm huyết với công việc được giao
Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Thoả thuận dựa trên năng lực
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
- Thưởng các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...
- BHXH theo quy định của Nhà nước, được hưởng đầy đủ các chính sách nghỉ phép, lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà nước.
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (Sáng: 8-12h, Chiều: 13-17h)
