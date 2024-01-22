Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam
- Hà Nội: Huyện Đan Phượng
- Yên Bái: Thành phố Yên Bái
- Tuyên Quang: Thành phố Tuyên Quang
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Kiểm soát độc lập các hoạt động có liên quan đến đảm bảo chất lượng vắc xin trong phạm vi được phân công.
- Kiểm soát, giám sát độc lập việc thực hiện các SOPs, các qui định của công ty tại đơn vị được phân công.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về đảm bảo chất lượng vắc xin trong phạm vi được phân công.
- Thực hiện kiểm soát độc lập các hoạt động diễn ra trong kho theo bảng checklish đã ban hành.
- Tiếp nhận các sai lệch trong quá trình hoạt động của các bộ phận trong phạm vi được phân công.
- Phối hợp với trưởng các bộ phận giải quyết các sai lệch nhỏ.
- Điều tra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp và biện pháp ngăn ngừa đối với các sai lệch lớn, sai lệch nghiêm trọng với Trưởng BP Kho và trưởng bộ phận QA.
- Phối hợp cùng với thủ kho kiểm kê, kiểm tra chất lượng vắc xin trong kho lạnh bảo quản vắc xin.
- Tổ chức và tham gia các hoạt động tự thanh tra và thanh tra nội bộ.
- Chủ động phát hiện các sự không phù hợp và đề xuất thay đổi lên Trưởng bộ phận QA.
- Chủ động cập nhật các văn bản nhà nước có liên quan. Chủ động rà soát các hoạt động bị tác động (nếu có) và đề xuất thay đổi lên Trưởng bộ phận QA.
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan khi được phân công
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương, chấp nhận đào tạo với các bạn TN chuyên ngành Dược
- Trình độ Cao đẳng trở lên (chuyên nghành: Dược/ Kinh tế / Quản trị Kinh doanh / Quản trị Dự án / QLCL/ Hoá/ CNTP...)
- Ưu tiên có bằng cấp về QLCL như Lead Auditor, chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ, chứng chỉ về các công cụ chất lượng (Lean, TQM, 5S / Kaizen, SPC, SLA, …)
- Có kinh nghiệm làm công tác Đảm bảo chất lượng tại các nhà máy Dược hoặc các cơ quan Y tế (ưu tiên)
- Nam/Nữ từ 22 - 37 tuổi.
- Sử dụng thành thạo vi tính đặc biệt là Excel và các hàm trong Excel
- Có khả năng chịu đựng được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, có khả năng làm việc nhóm
- Tính tình cầu thị, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và có tinh thần cao trong công việc
- Ưu tiên ứng viên đã có gia đình và mong muốn công việc ổn định
- Có tư duy logic, không ngại va chạm, trung thực, độc lập
Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định của nhà nước.
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Review & tăng lương 1 năm/ lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI