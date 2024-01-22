Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Hình thức làm việc

- Kiểm soát độc lập các hoạt động có liên quan đến đảm bảo chất lượng vắc xin trong phạm vi được phân công.

- Kiểm soát, giám sát độc lập việc thực hiện các SOPs, các qui định của công ty tại đơn vị được phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về đảm bảo chất lượng vắc xin trong phạm vi được phân công.

- Thực hiện kiểm soát độc lập các hoạt động diễn ra trong kho theo bảng checklish đã ban hành.

- Tiếp nhận các sai lệch trong quá trình hoạt động của các bộ phận trong phạm vi được phân công.

- Phối hợp với trưởng các bộ phận giải quyết các sai lệch nhỏ.

- Điều tra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp và biện pháp ngăn ngừa đối với các sai lệch lớn, sai lệch nghiêm trọng với Trưởng BP Kho và trưởng bộ phận QA.

- Phối hợp cùng với thủ kho kiểm kê, kiểm tra chất lượng vắc xin trong kho lạnh bảo quản vắc xin.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động tự thanh tra và thanh tra nội bộ.

- Chủ động phát hiện các sự không phù hợp và đề xuất thay đổi lên Trưởng bộ phận QA.

- Chủ động cập nhật các văn bản nhà nước có liên quan. Chủ động rà soát các hoạt động bị tác động (nếu có) và đề xuất thay đổi lên Trưởng bộ phận QA.

- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan khi được phân công