Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần iPOS.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn khách hàng mục tiêu để kí hợp đồng cung cấp thiết bị và phần mềm quản lý bán hàng POS (thu ngân, kho, maketing...) - Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm - Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng sau khi triển khai - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales thị trường hoặc đã từng làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống - Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với công việc di chuyển nhiều - Có hứng thú với công nghệ và ngành dịch vụ ăn uống - Giao tiếp tốt, có tinh thần phục vụ khách hàng, trung thực, chăm chỉ - Biết sử dụng các kỹ năng tin học văn phòng

- Thu nhập không giới hạn theo kết quả công việc đạt được, gồm:

• Lương cơ bản 6tr5 đến 9tr (tùy level)

• Thu nhập lương trung bình khoảng 12tr đến 20tr/tháng (Level 1)

• Phụ cấp cố định hằng tháng theo quy định công ty cho từng khu vực (300,000-500,000đ). Phụ cấp khi triển khai sản phẩm

- Chính sách thưởng đa dạng theo kết quả đạt được của từng hạng mục:

• Thưởng mặc định % hoa hồng theo sản phẩm (8-10% phần mềm + 3% phần cứng + % khi khách hàng tái ký), level nhân viên cao thì mức hoa hồng sẽ được tăng theo

• Thưởng KPI nếu đạt chỉ tiêu, đạt càng cao thưởng càng nhiều

• Thưởng thêm nếu hợp đồng có thiết bị POS

• Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý và cuối năm

- Lương tháng 13

- Có cơ hội làm việc cho công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về giải pháp POS

- Có cơ hội hợp tác với quản lý cấp cao của thương hiệu lớn trong ngành dịch vụ ăn uống

- Có cơ hội nâng cao kiến thức và tạo dựng mối quan hệ với người thành công trong lĩnh vực công nghệ và ngành dịch vụ ăn uống

- Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Công ty qua cơ chế tổ chức nhân sự theo cấp bậc

- Được làm việc trong môi trường Teamwork và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cấp quản lý, đồng nghiệp

- Được đào tạo bài bản từ sản phẩm và kiến thức về ngành dịch vụ ăn uống

- Được hỗ trợ laptop, đồng phục để thực hiện công việc

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ...

- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước

- Bảo hiểm tai nạn 24h UIC, bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI

- Được chăm sóc tiếp sức với tủ thức ăn đầy ắp vào cuối tháng