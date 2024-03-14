Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần iPOS.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần iPOS.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần iPOS.vn
Ngày đăng tuyển: 14/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty Cổ phần iPOS.vn

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần iPOS.vn

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lottery Tower, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn khách hàng mục tiêu để kí hợp đồng cung cấp thiết bị và phần mềm quản lý bán hàng POS (thu ngân, kho, maketing...)
- Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm
- Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng sau khi triển khai
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales thị trường hoặc đã từng làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với công việc di chuyển nhiều
- Có hứng thú với công nghệ và ngành dịch vụ ăn uống
- Giao tiếp tốt, có tinh thần phục vụ khách hàng, trung thực, chăm chỉ
- Biết sử dụng các kỹ năng tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần iPOS.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn theo kết quả công việc đạt được, gồm:
• Lương cơ bản 6tr5 đến 9tr (tùy level)
• Thu nhập lương trung bình khoảng 12tr đến 20tr/tháng (Level 1)
• Phụ cấp cố định hằng tháng theo quy định công ty cho từng khu vực (300,000-500,000đ). Phụ cấp khi triển khai sản phẩm

- Chính sách thưởng đa dạng theo kết quả đạt được của từng hạng mục:
• Thưởng mặc định % hoa hồng theo sản phẩm (8-10% phần mềm + 3% phần cứng + % khi khách hàng tái ký), level nhân viên cao thì mức hoa hồng sẽ được tăng theo
• Thưởng KPI nếu đạt chỉ tiêu, đạt càng cao thưởng càng nhiều
• Thưởng thêm nếu hợp đồng có thiết bị POS
• Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý và cuối năm

- Lương tháng 13
- Có cơ hội làm việc cho công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về giải pháp POS
- Có cơ hội hợp tác với quản lý cấp cao của thương hiệu lớn trong ngành dịch vụ ăn uống
- Có cơ hội nâng cao kiến thức và tạo dựng mối quan hệ với người thành công trong lĩnh vực công nghệ và ngành dịch vụ ăn uống
- Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Công ty qua cơ chế tổ chức nhân sự theo cấp bậc
- Được làm việc trong môi trường Teamwork và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cấp quản lý, đồng nghiệp
- Được đào tạo bài bản từ sản phẩm và kiến thức về ngành dịch vụ ăn uống
- Được hỗ trợ laptop, đồng phục để thực hiện công việc
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ...
- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước
- Bảo hiểm tai nạn 24h UIC, bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI
- Được chăm sóc tiếp sức với tủ thức ăn đầy ắp vào cuối tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần iPOS.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần iPOS.vn

Công ty Cổ phần iPOS.vn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-ho-chi-minh-cong-ty-co-phan-ipos-vn-chuyen-vien-kinh-doanh-phan-mem-ban-hang-4-nguoi-toan-thoi-gian-co-dinh-luong-tu-12-trie-u-den-20-trie-u-job202712
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SỐ
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KAY GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Gió media
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ FANXIPAN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ FANXIPAN Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Y Tế Quang Minh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Y Tế Quang Minh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SAMYANG ANIPHARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH SAMYANG ANIPHARM VIỆT NAM
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu JobsGO Recruit
6 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Gas Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty TNHH MTV Gas Á Châu
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Trung Tín Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Trung Tín Kim
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự FIT COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu FIT COSMETICS
Tới 0.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MARKETING IBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING IBC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam
11.8 - 13.8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BẾP ĂN VUI VẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BẾP ĂN VUI VẺ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TM DV HABELA HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV HABELA HOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu JobsGO Recruit
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ Kinh Doanh Châu Tấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Hộ Kinh Doanh Châu Tấn
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Minthacare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty TNHH Minthacare
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm