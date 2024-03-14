Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần iPOS.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần iPOS.vn
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lottery Tower, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn khách hàng mục tiêu để kí hợp đồng cung cấp thiết bị và phần mềm quản lý bán hàng POS (thu ngân, kho, maketing...)
- Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm
- Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng sau khi triển khai
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales thị trường hoặc đã từng làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với công việc di chuyển nhiều
- Có hứng thú với công nghệ và ngành dịch vụ ăn uống
- Giao tiếp tốt, có tinh thần phục vụ khách hàng, trung thực, chăm chỉ
- Biết sử dụng các kỹ năng tin học văn phòng
Tại Công ty Cổ phần iPOS.vn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn theo kết quả công việc đạt được, gồm:
• Lương cơ bản 6tr5 đến 9tr (tùy level)
• Thu nhập lương trung bình khoảng 12tr đến 20tr/tháng (Level 1)
• Phụ cấp cố định hằng tháng theo quy định công ty cho từng khu vực (300,000-500,000đ). Phụ cấp khi triển khai sản phẩm
- Chính sách thưởng đa dạng theo kết quả đạt được của từng hạng mục:
• Thưởng mặc định % hoa hồng theo sản phẩm (8-10% phần mềm + 3% phần cứng + % khi khách hàng tái ký), level nhân viên cao thì mức hoa hồng sẽ được tăng theo
• Thưởng KPI nếu đạt chỉ tiêu, đạt càng cao thưởng càng nhiều
• Thưởng thêm nếu hợp đồng có thiết bị POS
• Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý và cuối năm
- Lương tháng 13
- Có cơ hội làm việc cho công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về giải pháp POS
- Có cơ hội hợp tác với quản lý cấp cao của thương hiệu lớn trong ngành dịch vụ ăn uống
- Có cơ hội nâng cao kiến thức và tạo dựng mối quan hệ với người thành công trong lĩnh vực công nghệ và ngành dịch vụ ăn uống
- Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Công ty qua cơ chế tổ chức nhân sự theo cấp bậc
- Được làm việc trong môi trường Teamwork và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cấp quản lý, đồng nghiệp
- Được đào tạo bài bản từ sản phẩm và kiến thức về ngành dịch vụ ăn uống
- Được hỗ trợ laptop, đồng phục để thực hiện công việc
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ...
- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước
- Bảo hiểm tai nạn 24h UIC, bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI
- Được chăm sóc tiếp sức với tủ thức ăn đầy ắp vào cuối tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần iPOS.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI