Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH Oh Vacation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Phân loại nhóm khách hàng tiềm năng & thực hiện chăm sóc khách hàng được phân công từ công ty;

- Đón tiếp và tư vấn khách hàng tại sự kiện công ty;

- Tư vấn, giới thiệu tới khách hàng các mô hình nghỉ dưỡng công ty đang cung cấp tại các sự kiện hàng ngày, theo lịch được sắp xếp;

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng sau bán hàng & chăm sóc khách hàng sau khi tham gia hội thảo để mang lại trải nghiệm hài lòng tới khách hàng;

- Chăm sóc khách hàng định kỳ nhằm tìm kiếm và tạo ra các cơ hội bán hàng mới;

- Không tìm kiếm data, không đi thị trường, không đi công tác, làm việc trực tiếp tại công ty.