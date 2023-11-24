Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓNG XANH làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tiếp cận để ký hợp đồng với từng nhà phân phối và từng đại lý tại tỉnh hoặc Thành phố mà ứng viên đang sinh sống.

- Hỗ trợ nhà phân phối hoặc đại lý nhập hàng hóa từ Công ty và đẩy mạnh bán ra.

- Thực hiện các công việc giám sát, quản lý, đảm bảo đúng và đủ số lượng các loại hàng hóa và sản phẩm đã cung cấp.

- Luôn chú tâm và giám sát các hoạt động về thực hiện các tiến độ kinh doanh của nhân viên, của các bộ phận phòng ban hay của những người làm các nhiệm vụ đã được phân công theo sự chỉ dẫn của mình.

- Tiến hành các công việc về hỗ trợ và phục vụ theo nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ do nhân viên chăm sóc khách hàng gây nên.

- Thực hiện các công việc và báo cáo lại những vấn đề phát sinh hàng ngày với quản lý và báo cáo trực tiếp với quản lý bộ phận, trưởng phòng hoặc có thể báo cáo với cấp cao hơn như Giám đốc. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, luôn là người đi đầu trong công việc và hoàn thành các hành vi giám sát của mình một cách hoàn hảo nhất.

- Theo dõi và giám sát các hoạt động kinh doanh, nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là đem lại lợi nhuận từ quá trình kinh doanh và hoạt động bán hàng cho doanh nghiệp.

- Thiết lập các chính sách chăm sóc khách hàng cần thiết nhằm biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng quen thuộc cho doanh nghiệp.

- Thực hiện vai trò trung gian giữa lãnh đạo cấp trên và nhân viên, cụ thể là việc truyền đạt những chính sách của cấp trên đối với cấp dưới và thể hiện những tâm tư nguyện vọng của cấp dưới đối với ban Giám đốc.

- Đảm bảo kế hoạch bán hàng và giải quyết hàng tồn kho và một số yếu tố khác trong bán hàng như trưng bày nhãn hàng hóa, sản phẩm, … Từ đó đảm bảo đạt yêu cầu doanh số đề ra.

- Tham gia vào quy trình tuyển dụng, đặc biệt nắm vai trò quan trọng trong khâu đào tạo nguồn nhân lực. Kết hợp với các phòng ban, những đơn vị khác tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên nói chung của bộ phận mình quản lý.

- Đưa ra các kế hoạch bán hàng, kế hoạch tuyển dụng nhân sự và tham gia vào việc đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

- Theo dõi tiến độ, kết quả và báo cáo tình hình tới cấp trên nhằm đảo bảo rằng cấp trên có thể cập nhật liên tục những thông tin việc làm quan trọng.