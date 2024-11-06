Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: 18 - 18A Mạc Thiên Tích, khu phố 5, Phường Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Phú Quốc ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

•Triển khai bán hàng, giới thiệu trên địa bàn phụ trách.

•Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.

•Bán hàng đảm bảo doanh số được giao, thực hiện kịp tiến độ.

•Thực hiện tăng doanh số qua việc mở rộng hệ thống điểm bán, số lượng nhà phân phối/các cửa hàng bán sỉ/các điểm bán. Chịu trách nhiệm triển khai và theo dõi các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

•Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho các cửa hàng, nhà phân phối.

•Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trung cấp, cao đẳng

• Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng

• Kỹ năng bán hàng, làm việc siêng năng và chăm chỉ

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tiêu dùng nhanh

• Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia Bảo hiểm đầy đủ

-Được đào tạo kiến thức về sản phẩm

-Xét tăng lương hàng năm

-Cơ hội thăng tiến đối với nhân viên gắn bó lâu năm

-Thưởng doanh số

-Lương tháng 13

-Team Building

-Voucher hoặc quà vào dịp lễ, tết, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

