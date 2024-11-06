Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 10 Triệu

ANNAM GOURMET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
ANNAM GOURMET Pro Company

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: 18

- 18A Mạc Thiên Tích, khu phố 5, Phường Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Phú Quốc ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

•Triển khai bán hàng, giới thiệu trên địa bàn phụ trách.
•Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.
•Bán hàng đảm bảo doanh số được giao, thực hiện kịp tiến độ.
•Thực hiện tăng doanh số qua việc mở rộng hệ thống điểm bán, số lượng nhà phân phối/các cửa hàng bán sỉ/các điểm bán. Chịu trách nhiệm triển khai và theo dõi các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
•Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho các cửa hàng, nhà phân phối.
•Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trung cấp, cao đẳng
• Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng
• Kỹ năng bán hàng, làm việc siêng năng và chăm chỉ
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tiêu dùng nhanh
• Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia Bảo hiểm đầy đủ
-Được đào tạo kiến thức về sản phẩm
-Xét tăng lương hàng năm
-Cơ hội thăng tiến đối với nhân viên gắn bó lâu năm
-Thưởng doanh số
-Lương tháng 13
-Team Building
-Voucher hoặc quà vào dịp lễ, tết, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ANNAM GOURMET Pro Company

ANNAM GOURMET Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16-18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

