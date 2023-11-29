Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG làm việc tại Ninh Bình thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: KCN Phúc Sơn, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Hàng ngày theo dõi chấm công toàn bộ nhân viên công ty
- Theo dõi, quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự, cung cấp hồ sơ nhân sự theo nhu cầu của công ty
- Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó;
- Quản lý HĐLĐ, hồ sơ lao động;
- Giải quyết thủ tục nghỉ việc, thanh lý cho người lao động.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của giám đốc
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên mạnh về C&B
- Hiểu biết về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm các thông tư, nghị định có liên quan
- Hiểu biết về quy trình tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá ứng viên
- Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu được áp lực công việc
- Giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, thuyết phục
- Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 9 - 10 Triệu
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty
- Lương tháng 13, thưởng Lễ tết, Thưởng cuối năm, Thưởng theo năng lực làm việc.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Hỗ trợ bữa ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
