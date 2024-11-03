Tuyển Thiết kế nội thất CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 tân thới nhất 17, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn Bóc Tách triển khai Khảo sát hiện trạng – nắm rõ các thay đổi và kết cấu có ảnh hưởng đến Thiết Kế, đưa tổng thông tin đã duyệt về phòng ban Thiết Kế Tiếp nhận/ kiểm tra thông tin Thiết Kế và hiện trạng Lên kế hoạch triển khai và tiến hành phản hồi, thống nhất timeline phù hợp với công trình Triển khai bóc tách: XDCB: Có khả năng ra bản vẽ & tư vấn về vật liệu và kết cấu hoàn thiện. MEP: Có khả năng ra bản vẽ & phối hợp đơn vị thi công để triển khai bố trí điện/ nước/ DHKK/... phù hợp với công năng & BOQ mà CĐT yêu cầu PPCC: Hiểu được các yêu cầu về việc bố trí, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn PCCC được cập nhật mới nhất Nội thất: Am hiểu về vật liệu nghành nghề cty đang làm việc. Có khả năng tư vấn và đề xuất phù hợp với giá thành CĐT yêu cầu. Đảm bảo được kết cấu phù hợp với sản phẩm được trưng bày hoặc sử dụng Tiến hành xuất file cắt sau khi xuất bóc tách xong Luôn có thái độ cầu tiến, nghiên cứu và cập nhật sử dụng ứng dụng Thiết Kế mới Ưu tiên ứng viên biết về MEP/ Kết Cấu-XDCB

Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn Bóc Tách triển khai

Khảo sát hiện trạng – nắm rõ các thay đổi và kết cấu có ảnh hưởng đến Thiết Kế, đưa tổng thông tin đã duyệt về phòng ban Thiết Kế

Tiếp nhận/ kiểm tra thông tin Thiết Kế và hiện trạng

Lên kế hoạch triển khai và tiến hành phản hồi, thống nhất timeline phù hợp với công trình

Triển khai bóc tách:

XDCB: Có khả năng ra bản vẽ & tư vấn về vật liệu và kết cấu hoàn thiện.

MEP: Có khả năng ra bản vẽ & phối hợp đơn vị thi công để triển khai bố trí điện/ nước/ DHKK/... phù hợp với công năng & BOQ mà CĐT yêu cầu

PPCC: Hiểu được các yêu cầu về việc bố trí, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn PCCC được cập nhật mới nhất

Nội thất: Am hiểu về vật liệu nghành nghề cty đang làm việc. Có khả năng tư vấn và đề xuất phù hợp với giá thành CĐT yêu cầu. Đảm bảo được kết cấu phù hợp với sản phẩm được trưng bày hoặc sử dụng

Tiến hành xuất file cắt sau khi xuất bóc tách xong

Luôn có thái độ cầu tiến, nghiên cứu và cập nhật sử dụng ứng dụng Thiết Kế mới

Ưu tiên ứng viên biết về MEP/ Kết Cấu-XDCB

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên nghành Xây Dựng Hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ Có kiến thức về XDCB – MEP – PCCC – Nội thất Có kiến thức về kết cấu Xây Dựng Vi tính văn phòng tương đương loại B trở lên. Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên nghành Xây Dựng

Hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ

Có kiến thức về XDCB – MEP – PCCC – Nội thất

Có kiến thức về kết cấu Xây Dựng

Vi tính văn phòng tương đương loại B trở lên.

Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Tại CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Lương : Thỏa thuận khi PV Thưởng KPI/ thưởng công trình, thưởng tết tháng 13,14,.... theo doanh số hàng năm Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được tham gia vào các hoạt động, sự kiện tập thể dành cho nhân viên Công ty: Du lịch hè, khám sức khỏe định kỳ, các chương trình tổ chức vào các ngày lễ trong năm,...

Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Lương : Thỏa thuận khi PV

Thưởng KPI/ thưởng công trình, thưởng tết tháng 13,14,.... theo doanh số hàng năm

Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được tham gia vào các hoạt động, sự kiện tập thể dành cho nhân viên Công ty: Du lịch hè, khám sức khỏe định kỳ, các chương trình tổ chức vào các ngày lễ trong năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin