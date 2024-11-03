Tuyển Thiết kế nội thất CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 tân thới nhất 17, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn Bóc Tách triển khai Khảo sát hiện trạng – nắm rõ các thay đổi và kết cấu có ảnh hưởng đến Thiết Kế, đưa tổng thông tin đã duyệt về phòng ban Thiết Kế Tiếp nhận/ kiểm tra thông tin Thiết Kế và hiện trạng Lên kế hoạch triển khai và tiến hành phản hồi, thống nhất timeline phù hợp với công trình Triển khai bóc tách: XDCB: Có khả năng ra bản vẽ & tư vấn về vật liệu và kết cấu hoàn thiện. MEP: Có khả năng ra bản vẽ & phối hợp đơn vị thi công để triển khai bố trí điện/ nước/ DHKK/... phù hợp với công năng & BOQ mà CĐT yêu cầu PPCC: Hiểu được các yêu cầu về việc bố trí, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn PCCC được cập nhật mới nhất Nội thất: Am hiểu về vật liệu nghành nghề cty đang làm việc. Có khả năng tư vấn và đề xuất phù hợp với giá thành CĐT yêu cầu. Đảm bảo được kết cấu phù hợp với sản phẩm được trưng bày hoặc sử dụng Tiến hành xuất file cắt sau khi xuất bóc tách xong Luôn có thái độ cầu tiến, nghiên cứu và cập nhật sử dụng ứng dụng Thiết Kế mới Ưu tiên ứng viên biết về MEP/ Kết Cấu-XDCB
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên nghành Xây Dựng Hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ Có kiến thức về XDCB – MEP – PCCC – Nội thất Có kiến thức về kết cấu Xây Dựng Vi tính văn phòng tương đương loại B trở lên. Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
Tại CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Lương : Thỏa thuận khi PV Thưởng KPI/ thưởng công trình, thưởng tết tháng 13,14,.... theo doanh số hàng năm Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được tham gia vào các hoạt động, sự kiện tập thể dành cho nhân viên Công ty: Du lịch hè, khám sức khỏe định kỳ, các chương trình tổ chức vào các ngày lễ trong năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

CN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 12 Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

