Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
- Hồ Chí Minh: Lô E9
- 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 19 Triệu
Theo dõi, báo cáo thuế, VAT,TNDN,TNCN,XNK,nhà thầu,...
Kiểm tra và rà soát toàn bộ các bút toán hạch toán của phần hành chuyên môn phòng kế toán
Kiểm tra các khoản chi phí trả trước,phân bổ
Hạch toán bút toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, nộp báo cáo theo định kỳ
Kiểm soát nghĩa vụ nộp ngân sách của công ty, bảo hiểm bắt buộc, nghĩa vụ chi trả lương toàn công ty
Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty, lập ngân sách hoạt động, báo cáo ngân sách thực hiện định kỳ
Phối hợp thực hiện hồ sơ cho các khoản vay tín dụng
Hỗ trợ nhân sự thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của bộ phận chuyên môn
Hỗ trợ KTT kết nối hoặc đối chiếu số liệu với đối tác hoặc cơ quan chức năng như: ngân hàng, kiểm toán, thống kê, cơ quan thuế,...
Các công việc khác liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng
Với Mức Lương 17 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên nghành tài chính kế toán doanh nghiệp
Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Kỹ năng làm việc: Kiểm tra đối soát dữ liệu, có kiến thức cơ bản về luật thuế hiện hành, sử dụng phần mềm kế toán, Excel, Misa,... tốt.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, tỉ mỉ, chi tiết
Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận khi phỏng vấn, xem xét tăng lương hằng năm và được hưởng lương tháng 13 theo quy định công ty
Được tham gia đầy đủ BHXH-YT-TN theo quy định
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển
Được cung cấp bữa trưa tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
