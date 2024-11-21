Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

• Lên kế hoạch đặt hàng và sản xuất

• Điều phối đặt hàng và giao hàng, luân chuyển kho hàng

• Quản lý hệ thống kho của công ty

• Mô hình kho của công ty: có 2 kho vật lý nhỏ tại HN, HCM và rất nhiều kho ký gửi tại các tỉnh; sau đó bán lẻ thẳng cho người tiêu dùng cuối. Cần quản lý, điều phối hàng thẳng từ NCC tới các kho ký gửi, xử lý và theo dõi dữ liệu tốt.

• Có kinh nghiệm vận hành mô hình tương tự từ 1 năm

• Giỏi dữ liệu, phân tích số liệu, vận hành chi tiết

• Có khả năng chịu đc áp lực và xử lý 24/7 (vì bán lẻ diễn ra 24/7 nên nhiều vấn đề phát sinh tối hoặc T7,CN cần điều tiết)

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 12-14 tr

• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định nhà nước

• Được học nâng cao năng lực thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin