Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Hành chính kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

• Lên kế hoạch đặt hàng và sản xuất
• Điều phối đặt hàng và giao hàng, luân chuyển kho hàng
• Quản lý hệ thống kho của công ty
• Mô hình kho của công ty: có 2 kho vật lý nhỏ tại HN, HCM và rất nhiều kho ký gửi tại các tỉnh; sau đó bán lẻ thẳng cho người tiêu dùng cuối. Cần quản lý, điều phối hàng thẳng từ NCC tới các kho ký gửi, xử lý và theo dõi dữ liệu tốt.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm vận hành mô hình tương tự từ 1 năm
• Giỏi dữ liệu, phân tích số liệu, vận hành chi tiết
• Có khả năng chịu đc áp lực và xử lý 24/7 (vì bán lẻ diễn ra 24/7 nên nhiều vấn đề phát sinh tối hoặc T7,CN cần điều tiết)

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 12-14 tr
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định nhà nước
• Được học nâng cao năng lực thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

