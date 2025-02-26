Tuyển AI Engineer TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 70 Triệu

Mức lương 15 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel Post, số 2, ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 15 - 70 Triệu

Xây dựng, triển khai các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Tiếng Việt.

Thu thập, làm sạch, chuẩn hoá dữ liệu nói chung và dữ liệu vận chuyển nói riêng.

Thiết kế, xây dựng các ứng dụng xử lý thông tin địa chỉ đạt độ chính xác cao. Các bài toán chủ yếu xoay quanh tìm kiếm (Search) , gợi ý (Suggest), phát hiện (Detect), phân tích (Analysis)

Phân tích yêu cầu cùng BA nhằm nắm vững nghiệp vụ trước khi thực hiện

Làm việc với các team khác trong quá trình phân tích và xây dựng phần mềm

Hướng dẫn các thành viên trong nhóm tìm/gỡ lỗi, xây dựng các giải pháp tối ưu; Định hướng, đào tạo các thành viên về cách thức phân tích, giải quyết vấn đề và lập trình

Với Mức Lương 15 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính,...

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt (NLP).

Tư duy logic tốt, sẵn sàng học hỏi, nghiên cứu các công nghệ mới. Có kinh nghiệm về NLP trong phát triển bài toàn recommend là một lới thế

Có kinh nghiệm xây dựng các mô hình học sâu như LSTM, Transformers,... ứng dụng cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên sử dụng tensorflow/pytorch/mxnet,...

Có kinh nghiệm triển khai các mô hình NLP sử dụng triton, text generation inference (TGI), vllm,... là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) - sử dụng/tối ưu/hiệu chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn cho các bài toán cụ thể.

Có hiểu biết về vector database.

Có kinh nghiệm về backend.

Có hiểu biết về các kỹ thuật/công nghệ: MySQL, PostgreSQL, ElasticSearch...

Có khả năng tốt về quản lý công việc và thời gian của bản thân và cả nhóm. Cam kết đúng thời hạn với công việc được giao và đảm bảo tiến độ cho các thành viên trong nhóm.

Có khả năng giao tiếp, trao đổi về các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ cũng như kỹ thuật.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

• Mức lương 15M - 25M với Junior, 25M - 40M với Middle, 40M - 70M với Senior

• Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe

• Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

• Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.

• Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày

3. Đào tạo, phát triển

• Hàng tuần, công ty tổ chức buổi Seminar trao đổi, chia sẻ về các công nghệ mới nhất; là cơ hội để các thành viên học hỏi lẫn nhau.

• Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel

• Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

• Tham gia vào hoạt động 'Happy Time" vào chiều thứ 6 hàng tuần cùng với chương trình sinh nhật tháng.

• Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

• Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.