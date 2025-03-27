Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị
Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng...
Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ...
Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng
Quản lý và giám sát công việc được phân công tới Điều dưỡng, Kỹ thuật viên
Báo cáo công việc theo quy định hoặc đột xuất cho QLCN, GĐCN.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bác sĩ chuyên khoa 1 Da liễu, có kinh nghiệm làm việc ở Thẩm mỹ viện
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý da liễu phổ biến và sử dụng công nghệ hiện đại cùng các máy móc công nghệ cao trong điều trị.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tạo sự tin tưởng và thoải mái cho khách hàng.
Kỹ năng tư vấn, giải thích rõ ràng các vấn đề về chăm sóc và điều trị da.
Chăm chỉ, tỉ mỉ, tự tin, thái độ chuyên nghiệp, luôn cập nhật kiến thức mới trong ngành.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 25-40tr, thưởng lễ Tết và các chính sách khác.
Làm việc tại cơ sở hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn, nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực da liễu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 toà nhà Kim Khí Thăng Long Số 1 Lương yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

