Tuyển Bác sĩ da liễu PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu

PPP Laser Clinic Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 2

- Tháp văn phòng căn hộ, Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, số 50 đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng., Hải Châu

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Thực hiện dịch vụ tư vấn và chăm sóc da, dịch vụ thẩm mỹ cao cấp ứng dụng công nghệ Laser kết hợp ánh sáng theo tiêu chuẩn của Dr. Goh Seng Heng, Singapore.
- Đảm bảo thực hiện đúng quy trình dịch vụ chăm sóc da, kiến thức, phác đồ điều trị đã được Công ty đào tạo và chuyển giao bí quyết công nghệ.
- Chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng đến trải nghiệm lần đầu cũng như khách hàng hiện hữu của thương hiệu toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ Công ty đang cung cấp với chất lượng tư vấn cao.
- Phối hợp với quản lý, nhân viên làm việc tại các chi nhánh ghi nhận, theo dõi và báo cáo kết quả điều trị của khách hàng qua từng đợt trị liệu nhằm có thể đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tư vấn, đề xuất và cung cấp dịch vụ một cách thích hợp và hiệu quả.
-Thời gian làm việc: 44h/tuần
-Thời gian làm việc:
-Địa điểm làm việc: Tầng 2 - Tháp văn phòng căn hộ, Khu phức hợp Khách
sạn Bạch Đằng, số 50 đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành Phố
Đà Nẵng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bác sĩ đa khoa có mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ (Ưu tiên bác sĩ có chuyên khoa da liễu).
- Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên
- Ngoại hình dễ nhìn, da mặt đẹp, sức khỏe tốt.
- Có khả năng giao tiếp và tư vấn khách hàng tốt.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt sẽ được ưu tiên.

Tại PPP Laser Clinic Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm hấp dẫn
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.
- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.
- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PPP Laser Clinic Viet Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4.1 Tòa Nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

