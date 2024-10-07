Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Art Beauty làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Art Beauty
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty Cổ phần Art Beauty

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty Cổ phần Art Beauty

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 17A Đồng Khởi, Phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp lên pháp đồ điều trị cho từng bệnh lý da. Nghiên cứu, phân tích insight và khách hàng tiềm năng. Xử lý các yêu cầu về chuyên môn cho khách hàng tại các sự kiện, event, chương trình đào tạo của Công ty. Tư vấn và hướng dẫn chăm sóc da cho khách hàng Nắm bắt kiến thức về sản phẩm, liệu trình điều trị khép kín của Công ty. Thực hiện các chương trình đào tạo online về da cho khách hàng Hỗ trợ Bộ phận đào tạo lên chương trình đào tạo theo kế hoạch của Công ty và thực hiện định kỳ/ đột xuất các chương trình đào tạo online và offline về chuyên môn của Công ty. Phân tích tình trạng da và đề xuất phác đồ điều trị phù hợp Cập nhật kiến thức chuyên môn và các phương pháp điều trị mới trong lĩnh vực da liễu Tham gia nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị da liễu cũng như là sản phẩm mới Hỗ trợ làm video về sản phẩm, video quy trình công ty, video chuyên môn.
Trực tiếp lên pháp đồ điều trị cho từng bệnh lý da. Nghiên cứu, phân tích insight và khách hàng tiềm năng.
Xử lý các yêu cầu về chuyên môn cho khách hàng tại các sự kiện, event, chương trình đào tạo của Công ty.
Tư vấn và hướng dẫn chăm sóc da cho khách hàng
Nắm bắt kiến thức về sản phẩm, liệu trình điều trị khép kín của Công ty.
Thực hiện các chương trình đào tạo online về da cho khách hàng
Hỗ trợ Bộ phận đào tạo lên chương trình đào tạo theo kế hoạch của Công ty và thực hiện định kỳ/ đột xuất các chương trình đào tạo online và offline về chuyên môn của Công ty.
Phân tích tình trạng da và đề xuất phác đồ điều trị phù hợp
Cập nhật kiến thức chuyên môn và các phương pháp điều trị mới trong lĩnh vực da liễu
Tham gia nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị da liễu cũng như là sản phẩm mới
Hỗ trợ làm video về sản phẩm, video quy trình công ty, video chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Bác sĩ Da Liễu, có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Có kiến thức chuyên sâu về chăm sóc da và am hiểu về các loại da Khả năng phân tích, đánh giá các sản phẩm chăm sóc da Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và cập nhật kiến thức chuyên môn Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản Chủ động được trong việc đi công tác trong nước và nước ngoài.
Tốt nghiệp Bác sĩ Da Liễu, có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
Có kiến thức chuyên sâu về chăm sóc da và am hiểu về các loại da
Khả năng phân tích, đánh giá các sản phẩm chăm sóc da
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và cập nhật kiến thức chuyên môn
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản
Chủ động được trong việc đi công tác trong nước và nước ngoài.

Tại Công ty Cổ phần Art Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn trong và ngoài nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thưởng các ngày lễ lớn và thưởng theo hiệu quả công việc
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn trong và ngoài nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ lớn và thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Art Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Art Beauty

Công ty Cổ phần Art Beauty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 06 số 112 đường 30/4, P. Hoà Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

