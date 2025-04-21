Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 35 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
- Đà Nẵng: 165 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 35 - 50 Triệu
Khám và điều trị các bệnh lý về da liễu cho bệnh nhân
Tư vấn và thực hiện các phương pháp điều trị da bằng công nghệ cao như Laser, meso, filler, botox
Chăm sóc da và tư vấn các phương pháp chăm sóc da phù hợp cho từng bệnh nhân
Theo dõi và đánh giá quá trình điều trị của bệnh nhân
Cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới trong lĩnh vực da liễu
Tham gia vào các buổi hội chẩn và thảo luận ca bệnh với đồng nghiệp
Ghi chép hồ sơ bệnh án và báo cáo kết quả điều trị
Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm bác sĩ da liễu tại Spa, TMV
Có kiến thức chuyên môn vững về da liễu và các phương pháp điều trị da, nội khoa
Thành thạo các kỹ thuật điều trị da như Laser, meso, filler, botox, căng chỉ.
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt, có khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của bệnh nhân
Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực da liễu
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì
Lượng khách ổn đinh tốt.
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực da liễu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung
Được tham gia các hoạt động party
Thưởng các ngày lễ tết, chế độ Hiếu Hỉ, sinh nhật,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
