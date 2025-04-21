Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 165 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Khám và điều trị các bệnh lý về da liễu cho bệnh nhân

Tư vấn và thực hiện các phương pháp điều trị da bằng công nghệ cao như Laser, meso, filler, botox

Chăm sóc da và tư vấn các phương pháp chăm sóc da phù hợp cho từng bệnh nhân

Theo dõi và đánh giá quá trình điều trị của bệnh nhân

Cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới trong lĩnh vực da liễu

Tham gia vào các buổi hội chẩn và thảo luận ca bệnh với đồng nghiệp

Ghi chép hồ sơ bệnh án và báo cáo kết quả điều trị

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, định hướng CK1

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm bác sĩ da liễu tại Spa, TMV

Có kiến thức chuyên môn vững về da liễu và các phương pháp điều trị da, nội khoa

Thành thạo các kỹ thuật điều trị da như Laser, meso, filler, botox, căng chỉ.

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt, có khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của bệnh nhân

Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực da liễu

Mức Thu nhập: 35.000.000 - 50.000.000

Lượng khách ổn đinh tốt.

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực da liễu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung

Được tham gia các hoạt động party

Thưởng các ngày lễ tết, chế độ Hiếu Hỉ, sinh nhật,…

