Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 208 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Thăm khám và tư vấn các vấn đề về da liễu cho khách hàng;
- Thực hiện các kỹ thuật về da, làm đẹp cho khách;
- Điều trị chuyên sâu về da cho khách hàng;
- Thực hiện theo sát các quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách.
- Làm việc xoay ca từ 8h00-17h30; 10h00-19h00 và từ 12h00-20h30, nghỉ 1 ngày/ tuần.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Bác sĩ da liễu hoặc chuyên ngành đa khoa học thêm định hướng da liễu;
- Có chứng chỉ hành nghề da liễu, laser và một số chứng chỉ khác liên quan.
- Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt huyết với nghề;
- Không yêu cầu có kinh nghiệm thực tế sẽ được đào tạo.

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính: 12 - 20 triệu + công dịch vụ + thưởng KPI ( tổng thu nhập: 30 – 60 triệu/tháng) sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt;
- Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
- Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày đối với nhân viên chính thức, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

