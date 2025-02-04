Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 97 Trần Thị Nghỉ, khu dân cư CityLand Center, P.7, Q.Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Tham gia xuyên suốt quá trình thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu hóa các chức năng hệ thống, ứng dụng trên nền tảng Net Core.

Phát triển ứng dụng web hoặc API Web dựa trên ASP.NET hoặc ASP.NET Core;

Phát triển View với các framework JavaScript khác nhau như: ReactJS, Angular

Tối ưu hóa hiệu suất xử lý của các sản phẩm hiện có.

Tham gia quản lý trao đổi dữ liệu giữa server và người dùng, phát triển các thành phần Back-end, liên kết ứng dụng với các dịch vụ web khác.

Tích hợp các yếu tố hướng tới người dùng do Nhà phát triển giao diện người dùng phát triển với logic phía máy chủ.

Thực hiện bảo mật và bảo vệ dữ liệu

Giải pháp lưu trữ dữ liệu tích hợp.

Nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng vào các dự án của công ty

Duy trì và phát triển các trang web, mã và cấu trúc dữ liệu hiện có của công ty

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan.

Thành thạo lập trình NodeJS.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.

Có kinh nghiệm về API Web, Dịch vụ web REST

Có kiến thức cơ bản về Front-End như HTML5, CSS3.Hiểu nguyên tắc lập trình hướng đối tượng.

Thành thạo lập trình C#, ASP.NET Core, ADO.NET Core, ReactJS

Thành thạo lập trình với SQL Server và hệ thống cơ sở dữ liệu No-SQL (MongoDB, Redis).

Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề

Làm việc theo nhóm, Thân thiện và có khả năng hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Hoàn thành nhiệm vụ một cách kịp thời. Cẩn thận và có trách nhiệm trong dự án.

Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Mức lương: Lên tới 1.500 USD

Môi trường làm việc thân thiện, có ý kiến, được lắng nghe, mọi ý kiến đều được chào đón tôn trọng, năng động

Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy, 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều (nhưng chỉ có 2 ngày thứ Bảy trong một tháng)

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và đa dạng cơ hội phát triển cá nhân.

Thưởng theo doanh thu và năng lực: Thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ (tùy theo kết quả kinh doanh); Thưởng năm mới, quà năm mới, quà năm mới...

Tăng lương định kỳ hoặc hiệu quả công việc.

Địa điểm làm việc: 97 Trần Thị Nghị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

