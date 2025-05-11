Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng

- Hà Nội ...và 6 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện (lập trình) các chức năng theo thiết kế.
- Tham gia phát triển website, app và các tính năng sản phẩm.
- Phối hợp với team UI/UX, BA, Mobile... triển khai dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ.
- Đề xuất giải pháp tối ưu, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Làm việc với bộ phận kiểm thử và phát triển sản phẩm để tối ưu, sửa lỗi, phát triển chức năng mới.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 199X-2000, Giới tính Nam
- Ưu tiên tốt nghiệp đại học ngành CNTT, Điện tử viễn thông,...
- Có trên 01 năm kinh nghiệm lập trình back-end (WebAPI, NodeJS, NestJS, typeorm, socket) hoặc Devops
- Có kiến thức, kỹ năng nền tảng tốt về lập trình hướng đối tượng và SQL.
- Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu đồng (LƯƠNG NET)
- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty. Đóng BHXH sau 02 tháng thử việc; Đóng BHSK hàng năm.
- Xét tăng lương 2 lần/năm
- Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.
- Thử việc 2 tháng 85% lương chính thức.
- Thưởng Lễ, Tháng 13 khi trở thành nhân viên Chính thức.
Lợi ích khác:
- Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
- Làm việc dân chủ, được đóng góp, trao đổi ý kiến với ban lãnh đạo
- Cơ hội tham gia những dự án quy mô lớn, đầy thách thức
- LÀM VIỆC REMOTE FULLTIME (KHÔNG NHẬN LÀM JOB THỨ 2)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 201, 24-26 Dương Khuê, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

