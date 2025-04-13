Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, P. 1 2, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thu thập khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội, các trang thương mại điện tử.

Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án để phân tích, cải thiện và bảo trì các tính năng hiện có và mở rộng tính năng theo lộ trình phát triển sản phẩm.

Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Đảm bảo thông tin về các phần mềm, ứng dụng được bảo mật và cập nhật.

Lập kế hoạch, báo cáo về quá trình phát triển phần mềm.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm. Hiểu biết về Graph Api Facebook.

Thành thạo các ngôn ngữ/công nghệ: PHP, Javascript, css, Typescript, SocketIO, Mysql DB, Elastic Search DB….

Thành thạo PHP, Angular Framework. Có kinh nghiệm về Framework(Laminas), Rest API, Wordpress là một lợi thế.

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ github.

Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới.

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Đem theo máy tính làm bài test.

Chuẩn bị về vòng lặp trong php.

Chuẩn bị về ajax (js,jquery).

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8:00 - 17:30).

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.000.000 - 9.000.000 (net) + phí gửi xe +thưởng

Tổng thu nhập từ: 13 tháng lương + thưởng hiệu quả công việc, up to 300 triệu VNĐ/ năm ( gồm lương cứng, thưởng hiệu quả, lương tháng thứ 13…).

Review lương 2 - 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng. Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing.

Được đóng đầy đủ : BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước,

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại AdsAgency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin