Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 663

- 665 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và triển khai các tính năng phía server sử dụng các ngôn ngữ như Node.js, đảm bảo tính mở rộng và hiệu suất
Xây dựng, tối ưu hóa, và bảo trì các API (RESTful hoặc GraphQL) để hỗ trợ tích hợp front-end và các dịch vụ bên ngoài
Triển khai logic nghiệp vụ phức tạp, tích hợp các hệ thống xác thực (OAuth, JWT) và phân quyền nâng cao
Thiết kế schema cơ sở dữ liệu (NoSQL như Firestore, MongoDB hoặc SQL như PostgreSQL) và viết các query hiệu suất cao
Tối ưu hóa query và quản lý index để cải thiện hiệu suất truy vấn
Đảm bảo an toàn dữ liệu, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật (như GDPR, mã hóa dữ liệu nhạy cảm)
Phân tích và xử lý các lỗi phức tạp trong mã phía server, API, hoặc cơ sở dữ liệu
Giám sát và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống (ví dụ: giảm thời gian phản hồi API, tối ưu hóa tài nguyên server)
Viết và duy trì các bài kiểm thử (unit test, integration test) để đảm bảo chất lượng mã
Phối hợp với front-end engineers và các nhóm khác để tích hợp hệ thống và giải quyết các vấn đề liên quan
Quản lý và tối ưu hóa quy trình triển khai (CI/CD) trên các công cụ như GitHub Actions
Tham gia thiết kế hệ thống và đề xuất giải pháp kỹ thuật
Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ sư cấp thấp (Junior) trong các nhiệm vụ phát triển và code review

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin tại các trường cao đẳng, đại học.
Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm lập trình NodeJS.
Có kinh nghiệm làm việc với Typescript.
Sẵn sàng học công nghệ mới ngôn ngữ mới: Golang, Python...
Có kiến thức tốt về database: SQL và No-SQL.
Có kinh nghiệm thực tế với Firebase.
Khả năng tư duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: Nhận 100% lương chính thức.
Bảo hiểm xã hội: Đóng theo 100% mức lương.
Phụ cấp bữa trưa: 50.000 VNĐ/ngày công.
Thưởng phúc lợi: Áp dụng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ, thâm niên, thành tích xuất sắc, v.v.
Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên theo thâm niên.
Khám sức khỏe định kỳ: Thực hiện theo tiêu chuẩn bệnh viện quốc tế.
Chế độ du lịch cao cấp: Nghỉ dưỡng 5 sao, di chuyển bằng máy bay trong các chuyến du lịch công ty.
Thưởng hiệu suất: Hàng tháng (ngoài tiền lương)
Thưởng hiệu suất:
Chính sách khen thưởng: Ghi nhận và thưởng cho đề tài cải tiến, sáng tạo, đồng thời được thụ hưởng lợi nhuận lâu dài từ đề tài.
được thụ hưởng lợi nhuận lâu dài từ đề tài.
Ưu đãi đầu tư nội bộ: Dành cho nhân viên theo cấp bậc và thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 663 - 665 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

