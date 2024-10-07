Tuyển Bartender thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Chuẩn bị các công việc vào ca

Xem các các công việc chính trong ngày, việc tiếp đón các khách VIP. Cùng các nhân viên khác thực hiện công việc chuẩn bị vào ca. Phân công NV thực hiện công việc chuẩn bị. Kiểm tra công việc chuẩn bị trước giờ phục vụ. Kiểm tra bề ngoài, trang phục, vệ sinh cá nhân, tinh thần phục vụ, sự vệ sinh của môi trường và các dụng cụ phục vụ. Kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị Order các đồ dùng phục vụ trong ca và làm thủ tục lấy hàng tại kho

Xem các các công việc chính trong ngày, việc tiếp đón các khách VIP.

Cùng các nhân viên khác thực hiện công việc chuẩn bị vào ca.

Phân công NV thực hiện công việc chuẩn bị.

Kiểm tra công việc chuẩn bị trước giờ phục vụ.

Kiểm tra bề ngoài, trang phục, vệ sinh cá nhân, tinh thần phục vụ, sự vệ sinh của môi trường và các dụng cụ phục vụ.

Kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị

Order các đồ dùng phục vụ trong ca và làm thủ tục lấy hàng tại kho

Thực hiện các công việc phát sinh trong ca

Chủ động được tình hình trong nhà ăn, quầy uống, kịp thời giải quyết những thắc mắc của khách, xử lý những khiếu nại của khách. Khi nhân viên mắc khuyết điểm phải uốn nắn, nhưng không được chỉ trích nhân viên trước mặt khách hoặc đồng nghiệp, vì làm như thế không có lợi mà phải nhắc nhở trong văn phòng hoặc chỗ kín đáo Khách uống xong phải kiểm tra nhân viên quyết toán, đề phòng bỏ sót. Tan ca phải chỉ đạo nhân viên làm vệ sinh, thu dọn phòng và giao ban chu đáo. Ghi nhật ký mọi tình hình, ghi ý kiến phản ánh của khách để báo cáo.

Chủ động được tình hình trong nhà ăn, quầy uống, kịp thời giải quyết những thắc mắc của khách, xử lý những khiếu nại của khách.

Khi nhân viên mắc khuyết điểm phải uốn nắn, nhưng không được chỉ trích nhân viên trước mặt khách hoặc đồng nghiệp, vì làm như thế không có lợi mà phải nhắc nhở trong văn phòng hoặc chỗ kín đáo

Khách uống xong phải kiểm tra nhân viên quyết toán, đề phòng bỏ sót.

Tan ca phải chỉ đạo nhân viên làm vệ sinh, thu dọn phòng và giao ban chu đáo.

Ghi nhật ký mọi tình hình, ghi ý kiến phản ánh của khách để báo cáo.

Quản lý toàn bộ nhân viên thuộc tầng phụ trách

Quản lý toàn bộ nhân viên phục vụ tại khu vực phụ trách. Điều động nhân viên phục vụ thực hiện công việc. Vạch ra, rồi phân công các công việc trong ngày cho nhân viên, kiểm tra việc hoàn thành.

Quản lý toàn bộ nhân viên phục vụ tại khu vực phụ trách.

Điều động nhân viên phục vụ thực hiện công việc.

Vạch ra, rồi phân công các công việc trong ngày cho nhân viên, kiểm tra việc hoàn thành.

Quản lý các công cụ làm việc của quán bar thuộc khu vực phụ trách

Theo dõi việc sử dụng các công cụ trong giờ làm việc. Kiểm tra các máy móc, thiết bị thuộc khu vực phụ trách trước khi vào ca. Đề xuất ngay các trường hợp phải sửa chữa cho quản lý và chuyển cho bảo trì. Lập các phiều đề nghị xuất kho cho quản lý duyệt và tổ chức nhận hàng tại kho.

Theo dõi việc sử dụng các công cụ trong giờ làm việc.

Kiểm tra các máy móc, thiết bị thuộc khu vực phụ trách trước khi vào ca.

Đề xuất ngay các trường hợp phải sửa chữa cho quản lý và chuyển cho bảo trì.

Lập các phiều đề nghị xuất kho cho quản lý duyệt và tổ chức nhận hàng tại kho.

Trực tiếp thực hiện công việc Waiter trong các trường hợp cụ thể

Thực hiện công việc kết thúc ca và báo cáo