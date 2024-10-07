Tuyển Bartender thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
- Phú Thọ: Khu 2, Bảo Yên, Thanh Thuỷ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Chuẩn bị các công việc vào ca
Xem các các công việc chính trong ngày, việc tiếp đón các khách VIP. Cùng các nhân viên khác thực hiện công việc chuẩn bị vào ca. Phân công NV thực hiện công việc chuẩn bị. Kiểm tra công việc chuẩn bị trước giờ phục vụ. Kiểm tra bề ngoài, trang phục, vệ sinh cá nhân, tinh thần phục vụ, sự vệ sinh của môi trường và các dụng cụ phục vụ. Kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị Order các đồ dùng phục vụ trong ca và làm thủ tục lấy hàng tại kho
Thực hiện các công việc phát sinh trong ca
Chủ động được tình hình trong nhà ăn, quầy uống, kịp thời giải quyết những thắc mắc của khách, xử lý những khiếu nại của khách. Khi nhân viên mắc khuyết điểm phải uốn nắn, nhưng không được chỉ trích nhân viên trước mặt khách hoặc đồng nghiệp, vì làm như thế không có lợi mà phải nhắc nhở trong văn phòng hoặc chỗ kín đáo Khách uống xong phải kiểm tra nhân viên quyết toán, đề phòng bỏ sót. Tan ca phải chỉ đạo nhân viên làm vệ sinh, thu dọn phòng và giao ban chu đáo. Ghi nhật ký mọi tình hình, ghi ý kiến phản ánh của khách để báo cáo.
Quản lý toàn bộ nhân viên thuộc tầng phụ trách
Quản lý toàn bộ nhân viên phục vụ tại khu vực phụ trách. Điều động nhân viên phục vụ thực hiện công việc. Vạch ra, rồi phân công các công việc trong ngày cho nhân viên, kiểm tra việc hoàn thành.
Quản lý các công cụ làm việc của quán bar thuộc khu vực phụ trách
Theo dõi việc sử dụng các công cụ trong giờ làm việc. Kiểm tra các máy móc, thiết bị thuộc khu vực phụ trách trước khi vào ca. Đề xuất ngay các trường hợp phải sửa chữa cho quản lý và chuyển cho bảo trì. Lập các phiều đề nghị xuất kho cho quản lý duyệt và tổ chức nhận hàng tại kho.
Trực tiếp thực hiện công việc Waiter trong các trường hợp cụ thể
Thực hiện công việc kết thúc ca và báo cáo
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm liên quan, ở vị trí tương đương
Khả năng lãnh đạo, có tầm nhìn xa rộng
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ra quyết định, truyền cảm hứng
Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, báo cáo
Thành thạo tin học văn phòng
Mạnh mẽ, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
Khả năng thích ứng nhanh, chịu áp lực tốt
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận + service charge
Tham gia BHXH theo luật lao động, phép năm
Thưởng lễ, tết, ...
Được đào tạo chuyên sâu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
