Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN CMC V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC V1000 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Lô B10

- B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì

1.Kho:
Quản lý toàn bộ hệ thống kho bãi: nguyên vật liệu, thành phẩm của công ty Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến kho bãi đảm bảo hệ thống kho vận hành một cách hiệu quả, tối ưu Chịu trách nhiệm về hoạt động xuất - nhập - tồn. Chịu trách nhiệm các báo cáo định kỳ và đột xuất các dữ liệu về kho, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thực hiện kiểm kê toàn bộ kho 2 lần/ năm theo kế hoạch Tham mưu cho CBQL và BLĐ về vận hành hệ thống kho, nhằm đảm bảo các mục tiêu của tổ chức
Quản lý toàn bộ hệ thống kho bãi: nguyên vật liệu, thành phẩm của công ty
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến kho bãi đảm bảo hệ thống kho vận hành một cách hiệu quả, tối ưu
Chịu trách nhiệm về hoạt động xuất - nhập - tồn.
Chịu trách nhiệm các báo cáo định kỳ và đột xuất các dữ liệu về kho, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Thực hiện kiểm kê toàn bộ kho 2 lần/ năm theo kế hoạch
Tham mưu cho CBQL và BLĐ về vận hành hệ thống kho, nhằm đảm bảo các mục tiêu của tổ chức
2. Logistic
Chịu trách nhiệm về toàn bộ hệ thống điều chuyển kho nội bộ Quản lý các nhà cung cấp về nhu cầu vận chuyển Xây dựng kênh vận chuyển cho CMC để cung cấp dịch vụ cho các nhà phân phối
Chịu trách nhiệm về toàn bộ hệ thống điều chuyển kho nội bộ
Quản lý các nhà cung cấp về nhu cầu vận chuyển
Xây dựng kênh vận chuyển cho CMC để cung cấp dịch vụ cho các nhà phân phối

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Logistic hoặc tương tự Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong nghiệp vụ quản lý kho, bãi Có kinh nghiệm vận hành kho theo ngôn ngữ ERP – WMS Có kinh nghiệm trong quản lý giao hàng B2B là một lợi thế. Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là excel)
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Logistic hoặc tương tự
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong nghiệp vụ quản lý kho, bãi
Có kinh nghiệm vận hành kho theo ngôn ngữ ERP – WMS
Có kinh nghiệm trong quản lý giao hàng B2B là một lợi thế.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là excel)

Mức lương: 20.000.000 – 30.000.000 vnđ Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động Du lịch, khám sức khỏe, teambuilding, sinh nhật công ty hàng năm,... Quà sinh nhật, thưởng lễ Tết,... Cơ hội học hỏi thăng tiến
Mức lương: 20.000.000 – 30.000.000 vnđ
Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động
Du lịch, khám sức khỏe, teambuilding, sinh nhật công ty hàng năm,...
Quà sinh nhật, thưởng lễ Tết,...
Cơ hội học hỏi thăng tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

