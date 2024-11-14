Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hải Phòng thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 14 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng tiềm năng về các sản phẩm bất động sản của công ty.

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp phù hợp và thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của công ty.

Thực hiện các cuộc hẹn, gặp gỡ khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dự án bất động sản.

Thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến giao dịch mua bán bất động sản.

Chăm sóc khách hàng sau giao dịch, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm bất động sản của công ty.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hấp dẫn + hoa hồng hấp dẫn theo doanh thu.

Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng bán hàng bất động sản.

Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.