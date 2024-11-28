Tuyển Bếp trưởng Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Tam Đại, Phú Ninh, Tam Kỳ, Quảng Nam, TP Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

1. Quản lý và Điều hành Bếp:

Lập kế hoạch thực đơn: Thiết kế và phát triển thực đơn mới, đảm bảo sự đa dạng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Quản lý nhân viên bếp: Đào tạo, hướng dẫn và giám sát đội ngũ đầu bếp và nhân viên bếp để đảm bảo hoạt động suôn sẻ trong bếp.

2. Chế biến và Chuẩn bị Thực phẩm:

Chế biến món ăn: Thực hiện nấu nướng các món ăn theo thực đơn, đảm bảo hương vị và tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm soát nguyên liệu: Theo dõi và đảm bảo rằng nguyên liệu được chuẩn bị đầy đủ, tươi ngon và đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Đảm bảo Tiêu chuẩn An toàn và Vệ sinh:

Tuân thủ quy trình an toàn thực phẩm: Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định vệ sinh và an toàn thực phẩm trong suốt quá trình chế biến.

Bảo trì và vệ sinh thiết bị: Đảm bảo tất cả các thiết bị bếp được bảo trì, vệ sinh đúng cách và hoạt động hiệu quả.

4. Quản lý Chi phí và Nguyên liệu:

Kiểm soát chi phí thực phẩm: Theo dõi chi phí nguyên liệu và tối ưu hóa quy trình sử dụng để đảm bảo lợi nhuận.

Đặt hàng nguyên liệu: Thực hiện đặt hàng nguyên liệu cần thiết và phối hợp với nhà cung cấp khi cần thiết.

5. Đánh giá và Cải thiện Chất lượng Dịch vụ:

Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng: Lắng nghe phản hồi của khách hàng về chất lượng món ăn để cải thiện và phát triển thực đơn.

Thực hiện thử nghiệm món ăn mới: Thử nghiệm và đánh giá các công thức mới để làm phong phú thêm thực đơn.

6. Làm việc theo Ca:

Sắp xếp các ca làm việc: Lên lịch làm việc cho các nhân viên bếp để đảm bảo đủ nhân lực trong giờ cao điểm.

Bảo đảm bếp hoạt động 24/7: Đảm bảo bếp luôn hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong giờ cao điểm và các sự kiện đặc biệt.

7. Xây dựng Tình đoàn kết trong Đội ngũ:

Khuyến khích làm việc nhóm: Tạo không khí làm việc tích cực trong bếp, khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong đội ngũ.

Bếp chính là nhân tố quyết định giúp nhà hàng hoặc khu du lịch phát triển và giữ chân khách hàng thông qua chất lượng món ăn và dịch vụ

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm Làm việc:

Kinh nghiệm tối thiểu: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong bếp, trong đó có ít nhất 1 năm ở vị trí bếp chính hoặc tương đương.

Kỹ năng nấu nướng: Kỹ năng chế biến các món ăn đa dạng, từ món truyền thống đến các món hiện đại.

2. Trình độ Học vấn:

Bằng cấp: Tốt nghiệp chương trình đào tạo liên quan đến ẩm thực, nấu ăn, hoặc có chứng chỉ từ các trường dạy nghề uy tín.

3. Kiến thức Chuyên môn:

Kiến thức về thực phẩm: Hiểu biết về nguyên liệu, quy trình chế biến món ăn, và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực đơn và ẩm thực: Có khả năng thiết kế thực đơn, chế biến các món ăn theo yêu cầu, và sáng tạo trong việc phát triển công thức mới.

4. Kỹ năng Quản lý:

Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng quản lý và hướng dẫn nhân viên bếp, xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả.

Kỹ năng tổ chức: Khả năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc hợp lý để đảm bảo bếp hoạt động suôn sẻ trong giờ cao điểm.

5. Kỹ năng Giao tiếp:

Khả năng giao tiếp: Tốt trong việc giao tiếp với nhân viên và quán triệt các yêu cầu, cũng như lắng nghe phản hồi từ nhân viên và khách hàng.

Khả năng làm việc nhóm: Khả năng phối hợp hiệu quả với các thành viên trong bếp và các bộ phận khác trong nhà hàng.

6. Tính cách và Đặc điểm Cá nhân:

Tinh thần sáng tạo: Đam mê nấu nướng và sáng tạo trong việc phát triển các món ăn mới.

Chịu được áp lực: Có khả năng làm việc trong môi trường bếp căng thẳng và chịu được áp lực công việc khi có khối lượng công việc lớn.

Chi tiết và chính xác: Tỉ mỉ trong công việc, chú ý đến từng chi tiết trong quy trình chế biến.

7. Yêu cầu Khác:

Thể lực: Có sức khỏe tốt để làm việc trong môi trường bếp.

Sự linh hoạt: Có khả năng làm việc theo ca, bao gồm cuối tuần và lễ.

Yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy mô và loại hình của nhà hàng hoặc khu nghỉ dưỡng

Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức Lương Hấp Dẫn:

Mức lương cạnh tranh: Bếp chính thường nhận mức lương cao hơn so với các vị trí bếp khác do trách nhiệm và kỹ năng yêu cầu cao.

2. Thưởng và Phúc Lợi:

Thưởng theo hiệu suất: Nhiều nhà hàng có chính sách thưởng cho bếp chính dựa trên hiệu suất làm việc, chất lượng phục vụ và doanh thu.

Thưởng lễ, Tết: Được nhận thưởng vào các dịp lễ, Tết theo quy định của nhà hàng.

3. Chế Độ Nghỉ Phép:

Nghỉ phép có lương: Được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định, bao gồm nghỉ phép hàng năm.

Nghỉ bù: Thường xuyên có chính sách nghỉ bù sau những giờ làm việc kéo dài hoặc làm thêm giờ.

4. Đào Tạo và Phát Triển:

Cơ hội đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức về ẩm thực và quản lý bếp.

Phát triển nghề nghiệp: Có khả năng thăng tiến lên các vị trí cao hơn như bếp trưởng hoặc giám đốc ẩm thực.

5. Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp:

Làm việc trong môi trường sáng tạo: Được khuyến khích phát triển ý tưởng mới và sáng tạo trong chế biến món ăn.

Hỗ trợ từ đội ngũ: Được làm việc cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có chung đam mê về ẩm thực.

6. Dịch Vụ và Đãi Ngộ:

Bữa ăn miễn phí: Nhiều nhà hàng cung cấp bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá cho nhân viên trong ca làm việc.

Đồng phục: Được cung cấp đồng phục bếp chất lượng, giúp duy trì hình ảnh chuyên nghiệp.

7. Chăm Sóc Sức Khỏe:

Bảo hiểm sức khỏe: Nhiều nhà hàng cung cấp chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, bao gồm cả bếp chính.

Khám sức khỏe định kỳ: Một số nơi có chương trình khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.

8. Thời Gian Làm Việc Linh Hoạt:

Thời gian làm việc thích hợp: Có thể có cam kết làm việc theo ca linh hoạt, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

9. Cơ Hội Giao Lưu:

Tham gia sự kiện ẩm thực: Cơ hội tham gia vào các sự kiện ẩm thực, lễ hội nấu ăn hoặc các chương trình truyền hình liên quan đến ẩm thực.

10. Tạo Dựng Mối Quan Hệ:

Xây dựng mạng lưới trong ngành: Cơ hội kết nối với các chuyên gia và nhà hàng khác trong ngành ẩm thực.

Các quyền lợi cụ thể có thể khác nhau tùy theo quy mô và loại hình của nhà hàng hoặc khu nghỉ dưỡng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.