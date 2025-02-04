Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Tam Hiệp, Núi Thành, Huyện Núi Thành

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng

Quản lý, điều hành nhân sự tổ bếp. Sắp xếp công việc của nhà bếp, đào tạo và điều phối đội ngũ nhân viên nhà bếp cho phù hợp với công việc;

Lên thực đơn và thực hiện nấu ăn để phục vụ khoảng 300 suất ăn/ngày;

Tư vấn và cập nhật cho Ban lãnh đạo về những chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất với học sinh;

Kiểm soát chi phí vận hành và chi phí hàng hóa tại Bếp Tổng

Quản lý và bảo quản các tài sản trong bếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chứng chỉ hành nghề Bếp

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các khách sạn, nhà hàng, bếp ăn căn tin trường học, nhà máy

Kỹ năng kiểm soát chi phí, cost hợp lý.

Có khả năng chịu áp lực công việc.

Kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống tốt

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao.

Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, năng động, hòa đồng, thân thiện.

Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Được Hưởng Những Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn, theo năng lực

Được hưởng full lương trong thời gian thử việc

Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ theo quy định và có thêm gói Bảo hiểm tai nạn lao động 24/7.

Được thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, chế độ Công đoàn: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau.

Được phụ cấp cơm ca, đồng phục

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và cơ hội học hỏi để phát triển

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cơ hội thăng tiến , thăng chức cao tại các dự án của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

