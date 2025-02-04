Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Tam Hiệp, Núi Thành, Huyện Núi Thành

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành nhân sự tổ bếp. Sắp xếp công việc của nhà bếp, đào tạo và điều phối đội ngũ nhân viên nhà bếp cho phù hợp với công việc;
Lên thực đơn và thực hiện nấu ăn để phục vụ khoảng 300 suất ăn/ngày;
Tư vấn và cập nhật cho Ban lãnh đạo về những chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất với học sinh;
Kiểm soát chi phí vận hành và chi phí hàng hóa tại Bếp Tổng
Quản lý và bảo quản các tài sản trong bếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chứng chỉ hành nghề Bếp
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các khách sạn, nhà hàng, bếp ăn căn tin trường học, nhà máy
Kỹ năng kiểm soát chi phí, cost hợp lý.
Có khả năng chịu áp lực công việc.
Kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống tốt
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao.
Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, năng động, hòa đồng, thân thiện.

Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn, theo năng lực
Được hưởng full lương trong thời gian thử việc
Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ theo quy định và có thêm gói Bảo hiểm tai nạn lao động 24/7.
Được thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, chế độ Công đoàn: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau.
Được phụ cấp cơm ca, đồng phục
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và cơ hội học hỏi để phát triển
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Cơ hội thăng tiến , thăng chức cao tại các dự án của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Vietinbank, số 36 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

