Tuyển Bếp trưởng Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Quảng Nam thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 500 - 700 USD

• Quản lý, điều hành nhân sự tổ bếp. Sắp xếp công việc của nhà bếp, đào tạo và điều phối đội ngũ nhân viên nhà bếp cho phù hợp với công việc tại nhà máy.

• Lên thực đơn và thực hiện nấu ăn để phục vụ khoảng 300 suất ăn/ngày;

• Kiểm soát công tác chế biến món ăn theo đúng quy trình của về số lượng; chất lượng và định lượng

• Kiểm soát chi phí vận hành và chi phí hàng hóa

• Đảm bảo món ăn đạt tiêu chuẩn 100% theo quy định, đảm bảo món ăn được sơ chế, chế biến, bảo quản và phục vụ theo tiêu chuẩn về ATVSTP;

• Tư vấn và cập nhật cho Ban lãnh đạo về những chế độ dinh dưỡng phù hợp;

• Quản lý và bảo quản các tài sản trong bếp.

• Đã từng làm việc ở các bếp ăn công nghiệp hoặc các bếp lớn khác, kinh nghiệm Bếp trưởng từ 03 năm trở lên

• Có kinh nghiệm nấu đa đa dạng các menu: món Âu, Á, Buffet.

• Kỹ năng hoạt động nhóm và phối hợp đồng nghiệp tốt;

• Kỹ năng tổ chức bếp hợp lý, thành thạo trong giao việc, hướng dẫn và đào tạo nhân viên;

