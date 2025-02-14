Tuyển Bếp trưởng Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Quảng Nam thu nhập 500 - 700 USD

Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 500 - 700 USD

• Quản lý, điều hành nhân sự tổ bếp. Sắp xếp công việc của nhà bếp, đào tạo và điều phối đội ngũ nhân viên nhà bếp cho phù hợp với công việc tại nhà máy.
• Lên thực đơn và thực hiện nấu ăn để phục vụ khoảng 300 suất ăn/ngày;
• Kiểm soát công tác chế biến món ăn theo đúng quy trình của về số lượng; chất lượng và định lượng
• Kiểm soát chi phí vận hành và chi phí hàng hóa
• Đảm bảo món ăn đạt tiêu chuẩn 100% theo quy định, đảm bảo món ăn được sơ chế, chế biến, bảo quản và phục vụ theo tiêu chuẩn về ATVSTP;
• Tư vấn và cập nhật cho Ban lãnh đạo về những chế độ dinh dưỡng phù hợp;
• Quản lý và bảo quản các tài sản trong bếp.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã từng làm việc ở các bếp ăn công nghiệp hoặc các bếp lớn khác, kinh nghiệm Bếp trưởng từ 03 năm trở lên
• Có kinh nghiệm nấu đa đa dạng các menu: món Âu, Á, Buffet.
• Kỹ năng hoạt động nhóm và phối hợp đồng nghiệp tốt;
• Kỹ năng tổ chức bếp hợp lý, thành thạo trong giao việc, hướng dẫn và đào tạo nhân viên;

Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Vietinbank, Số 36 Trần Quốc Toản, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

