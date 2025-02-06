Tuyển Bếp trưởng Hub Hoi An - International Green Coworking Space làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Hub Hoi An - International Green Coworking Space
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Hub Hoi An - International Green Coworking Space

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Hub Hoi An - International Green Coworking Space

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Hẻm 98 Lê Thánh Tông, An Mỹ, Cẩm Châu, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn có đam mê nấu ăn, thích thực phẩm lành mạnh và háo hức muốn góp sức tạo dựng một nhà hàng mới? Hub Hoi An, một không gian làm việc chung năng động nằm ngay ngay trung tâm Hội An, đang mong chờ đón một Bếp Trưởng đầy đam mê và sáng tạo gia nhập đội ngũ của chúng tôi.
Trách nhiệm:
Trách nhiệm
Tạo ra những món ăn ngon, lành mạnh từ nguyên liệu tươi, địa phương, phục vụ đa dạng sở thích ăn uống (chẳng hạn như món chay và các món cá/thịt lành mạnh).
Hợp tác với ban quản lý để tạo ra thực đơn mới lành mạnh & ngon miệng cùng các món đặc biệt theo mùa.
Đảm bảo kiểm soát chất lượng để món ăn luôn tươi ngon.
Quản lý hoạt động bếp: chuẩn bị thức ăn, kiểm soát khẩu phần, nhập hàng và tồn kho.
Lý tưởng: Giúp chúng tôi quản lý nhà hàng, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp trong chuẩn bị và phục vụ thức ăn, đồ uống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích nấu ăn ngon, tươi và lành mạnh.
Kinh nghiệm hoặc đào tạo làm bếp trưởng hoặc bếp phó, lý tưởng là có kiến thức về salad, các món ăn lành mạnh.
Kỹ năng tổ chức tốt và khả năng quản lý hoạt động bếp hiệu quả.
Linh hoạt và dễ thích nghi, sẵn sàng đón nhận góp ý và học hỏi điều mới.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc (tiếng Anh là điểm cộng lớn).

Tại Hub Hoi An - International Green Coworking Space Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: tùy vào kinh nghiệm và kỹ năng của bạn.
Trải nghiệm làm việc độc đáo: thiết lập lại bếp nhà hàng, tạo thực đơn mới và ra mắt trên Grab.
Làm việc cho doanh nghiệp được nhiều giải thưởng và đánh giá 4.9 sao.
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác.
Đội ngũ trẻ, năng động và quốc tế, nói tiếng Anh và tiếng Việt.
Chuẩn mực cao của doanh nghiệp nước ngoài với nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
Cơ hội lãnh đạo các chi nhánh khác khi chúng tôi mở rộng.
Ứng tuyển ngay hôm nay! Chúng tôi tuyển dụng liên tục, vì vậy càng sớm ứng tuyển bạn càng có cơ hội cao. Hãy ứng tuyển ngay hôm nay và chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hub Hoi An - International Green Coworking Space

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hub Hoi An - International Green Coworking Space

Hub Hoi An - International Green Coworking Space

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Kiet 98, Le Thanh Tong, Cam Chau, Hoi An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

