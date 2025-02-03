Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH FLE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà CT2, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

• Kiểm tra, chỉnh sửa và hiệu đính bản dịch để đảm bảo chất lượng, đúng thuật ngữ chuyên ngành

• Làm việc với các công cụ hỗ trợ dịch thuật như Trados Studio hoặc các phần mềm khác theo yêu cầu của công ty.

• Đảm bảo bản dịch tuân thủ đúng định dạng, không sai lệch nội dung và phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

• Thực hiện các công việc liên quan đến dịch thuật khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Biên - Phiên dịch, hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật.

• Kỹ năng dịch thuật: Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt, đảm bảo bản dịch mượt mà, tự nhiên, đúng ngữ pháp.

• Biết sử dụng phần mềm hỗ trợ dịch thuật như Trados Studio, MemoQ, hoặc các công cụ tương tự là một lợi thế.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng bản dịch.

• Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt với các bộ phận liên quan.

Tại Công Ty TNHH FLE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH FLE Việt Nam

