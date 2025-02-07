Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Casla Group
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Casla Group

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Casla Group

Mức lương
1,000 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD

Casla - Công ty sản xuất và xuất khẩu lớn của Việt Nam chuyên sản xuất túi siêu thị, đá thạch anh cao cấp, đang cần tuyển gấp Phiên dịch viên Tiếng Anh.
Casla
*** Mô tả công việc như sau:
- Hỗ trợ phiên dịch cho các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn các kỹ sư về việc lắp đặt các dây các chuyền mới.
- Dịch văn bản những hồ sơ cần thiết nếu có
- Hỗ trợ các chuyên gia những vấn đề khác (nếu có)
*** Thời gian dự kiến dự án yêu cầu:
Dự án dây chuyền mới của nhà máy sản xuất túi: 05/03/2025 ~ 20/03/2025
Chi tiết: Dây chuyền lắp máy rung ép gồm máy sấy khô, làm nóng máy rung ép, băng tải, máy rung ép
- Địa điểm làm việc: Nhà máy túi, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7; 08:00 ~ 17:00
- Lương: 1.000.000 VNĐ/ngày (net); ăn sáng và ăn trưa tại nhà máy
Lương: 1.000.000 VNĐ/ngày (net)

Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Casla Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Casla Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Casla Group

Casla Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Casla, Ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

