Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Casla - Công ty sản xuất và xuất khẩu lớn của Việt Nam chuyên sản xuất túi siêu thị, đá thạch anh cao cấp, đang cần tuyển gấp Phiên dịch viên Tiếng Anh.

*** Mô tả công việc như sau:

- Hỗ trợ phiên dịch cho các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn các kỹ sư về việc lắp đặt các dây các chuyền mới.

- Dịch văn bản những hồ sơ cần thiết nếu có

- Hỗ trợ các chuyên gia những vấn đề khác (nếu có)

*** Thời gian dự kiến dự án yêu cầu:

Dự án dây chuyền mới của nhà máy sản xuất túi: 05/03/2025 ~ 20/03/2025

Chi tiết: Dây chuyền lắp máy rung ép gồm máy sấy khô, làm nóng máy rung ép, băng tải, máy rung ép

- Địa điểm làm việc: Nhà máy túi, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7; 08:00 ~ 17:00

- Lương: 1.000.000 VNĐ/ngày (net); ăn sáng và ăn trưa tại nhà máy

