Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 700 - 15 USD

Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam

Mức lương
700 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 700 - 15 USD

Chịu trách nhiệm giám sát và điều phối toàn bộ quy trình dự án, từ lập kế hoạch đến triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Mô tả công việc:
1、Phụ trách tổ chức các cuộc họp khởi động dự án, đánh giá rủi ro sản phẩm, kiểm tra vật tư và các cuộc họp liên quan khác
2、Chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhiệm vụ dự án (WBS), tạo/ quản lý và kiểm soát dự án trong hệ thống quản lý dự án
3、Chịu trách nhiệm trao đổi với khách hàng về các yêu cầu liên quan đến mẫu sản phẩm mới và giải quyết các vấn đề khách hàng kiểm tra trước PP
4、Phát hành báo cáo đánh giá và thông báo kết quả đánh giá
5、Dẫn dắt việc cải tiến dự án (các yêu cầu thay đổi do nội bộ đề xuất), thực hiện thay đổi dự án, và hoàn tất thay đổi dự án, lưu trữ tài liệu；
6、Tham gia đánh giá lại dự án khi kết thúc (chịu trách nhiệm phân tích các vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc cung cấp các giải thích chi tiết), theo dõi quá trình kết thúc dự án và lưu trữ tài liệu.

Với Mức Lương 700 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1、Bằng cấp：Đại học trở lên các ngành liên quan như : Kĩ thuật sản xuất, quản trị kinh doanh, quản lý dự án, ngôn ngữ trung, ngôn ngữ hàn....

Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

