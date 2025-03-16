Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 700 - 15 USD

Chịu trách nhiệm giám sát và điều phối toàn bộ quy trình dự án, từ lập kế hoạch đến triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mô tả công việc:

1、Phụ trách tổ chức các cuộc họp khởi động dự án, đánh giá rủi ro sản phẩm, kiểm tra vật tư và các cuộc họp liên quan khác

2、Chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhiệm vụ dự án (WBS), tạo/ quản lý và kiểm soát dự án trong hệ thống quản lý dự án

3、Chịu trách nhiệm trao đổi với khách hàng về các yêu cầu liên quan đến mẫu sản phẩm mới và giải quyết các vấn đề khách hàng kiểm tra trước PP

4、Phát hành báo cáo đánh giá và thông báo kết quả đánh giá

5、Dẫn dắt việc cải tiến dự án (các yêu cầu thay đổi do nội bộ đề xuất), thực hiện thay đổi dự án, và hoàn tất thay đổi dự án, lưu trữ tài liệu；

6、Tham gia đánh giá lại dự án khi kết thúc (chịu trách nhiệm phân tích các vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc cung cấp các giải thích chi tiết), theo dõi quá trình kết thúc dự án và lưu trữ tài liệu.