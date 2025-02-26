Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch tại hiện trường sản xuất, trong các cuộc họp.

Biên dịch tài liệu liên quan đến sản xuất, quy trình, báo cáo.

Hỗ trợ công việc hành chính, giao tiếp với đối tác Nhật Bản.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ, dưới 35 tuổi

Tiếng Nhật tương đương N2

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trong phiên dịch sản xuất, họp, tài liệu.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty Nhật Bản.

Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận lúc phỏng vấn

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.