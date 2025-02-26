Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Phiên dịch tại hiện trường sản xuất, trong các cuộc họp.
Biên dịch tài liệu liên quan đến sản xuất, quy trình, báo cáo.
Hỗ trợ công việc hành chính, giao tiếp với đối tác Nhật Bản.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/ Nữ, dưới 35 tuổi
Tiếng Nhật tương đương N2
Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trong phiên dịch sản xuất, họp, tài liệu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty Nhật Bản.
Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận lúc phỏng vấn
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
