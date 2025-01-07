Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 700 USD

Mức lương 400 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Nghiên cứu sản phẩm và yêu cầu của khách hàng để lập ra các tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa.

- Lập tiêu chuẩn về chất lượng nguyên vật liệu sản xuất.

- Lập tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm đang được sản xuất, nghiên cứu các phương pháp sản xuất và đề ra các quy trình, phương pháp kiểm tra.

- Lập tiêu chuẩn đánh giá về thành phần của thành phẩm.

- Lập hệ thống tài liệu về chất lượng sản phẩm.

- Áp dụng các chính sách, quy trình và quy định về đảm bảo chất lượng sản phẩm

- Thu thập, phân tích, và tóm tắt thông tin để chuẩn bị báo cáo về chất lượng và quy trình sản xuất.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghiệp Thực phẩm, kỹ thuật, hóa học

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan,

- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1- 2 năm trong các nhà máy sản xuất thực phẩm

- Hiểu biết về ISO 9001, ISO 22000

- Sẵn sàng làm việc theo ca

- Có trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống.

