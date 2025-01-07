Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 700 USD

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Dong Soi Market, xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 400 - 700 USD

- Nghiên cứu sản phẩm và yêu cầu của khách hàng để lập ra các tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa.
- Lập tiêu chuẩn về chất lượng nguyên vật liệu sản xuất.
- Lập tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm đang được sản xuất, nghiên cứu các phương pháp sản xuất và đề ra các quy trình, phương pháp kiểm tra.
- Lập tiêu chuẩn đánh giá về thành phần của thành phẩm.
- Lập hệ thống tài liệu về chất lượng sản phẩm.
- Áp dụng các chính sách, quy trình và quy định về đảm bảo chất lượng sản phẩm
- Thu thập, phân tích, và tóm tắt thông tin để chuẩn bị báo cáo về chất lượng và quy trình sản xuất.

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghiệp Thực phẩm, kỹ thuật, hóa học
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan,
- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1- 2 năm trong các nhà máy sản xuất thực phẩm
- Hiểu biết về ISO 9001, ISO 22000
- Sẵn sàng làm việc theo ca
- Có trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.
- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 99P Cộng Hòa, phường 4, Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

