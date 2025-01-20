Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên tập, hiệu chỉnh nội dung bài viết, video, hình ảnh phục vụ cho các hoạt động truyền thông, marketing của công ty.

Nghiên cứu, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra các nội dung chất lượng cao, hấp dẫn.

Viết các bài PR, bài quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội, bài viết cho website, báo chí...

Tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông, marketing của công ty.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Đảm bảo chất lượng nội dung trước khi xuất bản, tuân thủ các quy định về bản quyền và đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Ngôn ngữ học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực biên tập, viết bài, truyền thông.

Có khả năng viết tốt, sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kiến thức về SEO, marketing online là một lợi thế.

Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Illustrator) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Youtube...)

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam

