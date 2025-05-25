Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
- Hà Nội: Toà nhà 75 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Quản trị nội dung trên fanpage, website, youtube, zalo (bao gồm viết nội dung text và hình ảnh) kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra sản phẩm.
Viết mới và tối ưu nội dung bài viết quảng cáo trên các nền tảng digital ( Facebook, Google, Zalo, Tiktok…)
Lên kịch bản và phối hợp các phòng ban tiếp hành seeding
Viết bài PR SEO, PR báo chí, landing page chuyển đổi
Viết nội dung kịch bản video: ads, talkshow, mini game,..
Biên tập các ấn phẩm POSM, nội dung truyền thông nội bộ
Xây dựng kế hoạch truyền thông, kế hoạch dịch vụ
Thực hiện các công việc chuyên môn theo định hướng của Trưởng bộ phận nội dung/TP Marketing...
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về cách làm nội dung trên các công cụ digital Marketing, facebook, Google...
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm biên tập nội dung.
Khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết dứt điểm công việc.
Kỹ năng viết và văn phong tốt, có đam mê và muốn gắn bó lâu dài.
Chủ động, nhanh nhẹn, linh hoạt, thích ứng tốt, cầu thị, hòa đồng.
Khả năng tư duy tốt về hình ảnh và video
Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt, sẵn sàng học hỏi cái mới, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày=>650.000đ/tháng đối với nhân viên chính thức, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
