Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà 75 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Quản trị nội dung trên fanpage, website, youtube, zalo (bao gồm viết nội dung text và hình ảnh) kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra sản phẩm.

Viết mới và tối ưu nội dung bài viết quảng cáo trên các nền tảng digital ( Facebook, Google, Zalo, Tiktok…)

Lên kịch bản và phối hợp các phòng ban tiếp hành seeding

Viết bài PR SEO, PR báo chí, landing page chuyển đổi

Viết nội dung kịch bản video: ads, talkshow, mini game,..

Biên tập các ấn phẩm POSM, nội dung truyền thông nội bộ

Xây dựng kế hoạch truyền thông, kế hoạch dịch vụ

Thực hiện các công việc chuyên môn theo định hướng của Trưởng bộ phận nội dung/TP Marketing...

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, văn học, PR, Marketing, Quảng cáo, thương mại điện tử … yêu thích công việc viết lách.

Hiểu biết về cách làm nội dung trên các công cụ digital Marketing, facebook, Google...

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm biên tập nội dung.

Khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết dứt điểm công việc.

Kỹ năng viết và văn phong tốt, có đam mê và muốn gắn bó lâu dài.

Chủ động, nhanh nhẹn, linh hoạt, thích ứng tốt, cầu thị, hòa đồng.

Khả năng tư duy tốt về hình ảnh và video

Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt, sẵn sàng học hỏi cái mới, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-16 triệu + KPI, sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày=>650.000đ/tháng đối với nhân viên chính thức, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Chính sách phúc lợi:

25,000 VNĐ/ngày=>650.000đ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin