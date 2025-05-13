Tuyển Biên tập viên Công ty CP Hãng thông tấn Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

+ Xây dựng ý tưởng, nội dung kịch bản và tham gia sản xuất các chương trình được phân công: Chương trình truyền hình, tiểu phẩm, phóng sự, video clip, diễn họa, ...

+ Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản nội dung cho các video ngắn đăng tải trên mạng xã hội.

+ Phối hợp sản xuất với các bộ phận liên quan, đảm bảo tiến độ sản xuất chương trình đúng kế hoạch, chất lượng và tiêu chuẩn phát sóng.

+ Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Giám đốc. Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

+ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành báo chí, ngữ văn, xã hội nhân văn, ....

+ Ưu tiên những bạn trẻ, nhiệt huyết, đam mê, ham học hỏi.

+ Cẩn thận, năng động, có trách nhiệm, có kỹ năng biên tập, viết bài tốt.

+ Sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập hay làm việc nhóm tốt.

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

+ Chịu được áp lực trong công việc.

+ Có laptop cá nhân.

Tại Công ty CP Hãng thông tấn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập từ 8-15 triệu/tháng (gồm lương cứng + lương KPI).

+ Đóng BHXH đầy đủ. Làm lâu dài có lương thâm niên

+ Nghỉ phép, thưởng lễ, tết theo quy định của nhà nước và công ty.

+ Môi trường sáng tạo, năng động, hỗ trợ phát triển kỹ năng cá nhân.

