Tuyển Biên tập viên Công ty CP Hãng thông tấn Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty CP Hãng thông tấn Việt
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty CP Hãng thông tấn Việt

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Xây dựng ý tưởng, nội dung kịch bản và tham gia sản xuất các chương trình được phân công: Chương trình truyền hình, tiểu phẩm, phóng sự, video clip, diễn họa, ...
+ Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản nội dung cho các video ngắn đăng tải trên mạng xã hội.
+ Phối hợp sản xuất với các bộ phận liên quan, đảm bảo tiến độ sản xuất chương trình đúng kế hoạch, chất lượng và tiêu chuẩn phát sóng.
+ Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Giám đốc. Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành báo chí, ngữ văn, xã hội nhân văn, ....
+ Ưu tiên những bạn trẻ, nhiệt huyết, đam mê, ham học hỏi.
+ Cẩn thận, năng động, có trách nhiệm, có kỹ năng biên tập, viết bài tốt.
+ Sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập hay làm việc nhóm tốt.
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.
+ Chịu được áp lực trong công việc.
+ Có laptop cá nhân.

Tại Công ty CP Hãng thông tấn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập từ 8-15 triệu/tháng (gồm lương cứng + lương KPI).
+ Đóng BHXH đầy đủ. Làm lâu dài có lương thâm niên
+ Nghỉ phép, thưởng lễ, tết theo quy định của nhà nước và công ty.
+ Môi trường sáng tạo, năng động, hỗ trợ phát triển kỹ năng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Hãng thông tấn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Khối văn phòng tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

