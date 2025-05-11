Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai nội dung tiếp thị trên các kênh online (Facebook, Website,..)

Phối hợp với bộ phận thiết kế đồ họa để tạo ra các thiết kế mới

Kiểm soát chất lượng hình ảnh, nội dung

Lên ý tưởng truyền thông cho các dự án

Biên tập nội dung mảng giải trí/ Làm đẹp/ sức khỏe.

Phối hợp với team nội dung xây dựng kịch bản cho các clip quảng cáo

Thực hiện công việc theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ

Có từ 1 năm kinh nghiệm.

Có khả năng tư duy, sáng tạo, hứng thú với công việc viết lách, có kỹ năng truyền thông.

Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, rõ ràng.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim ngắn, phim quảng cáo... thuộc các lĩnh vực: Y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng nếu có

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin