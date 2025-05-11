Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Triển khai nội dung tiếp thị trên các kênh online (Facebook, Website,..)
Phối hợp với bộ phận thiết kế đồ họa để tạo ra các thiết kế mới
Kiểm soát chất lượng hình ảnh, nội dung
Lên ý tưởng truyền thông cho các dự án
Biên tập nội dung mảng giải trí/ Làm đẹp/ sức khỏe.
Phối hợp với team nội dung xây dựng kịch bản cho các clip quảng cáo
Thực hiện công việc theo chỉ đạo cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ
Có từ 1 năm kinh nghiệm.
Có khả năng tư duy, sáng tạo, hứng thú với công việc viết lách, có kỹ năng truyền thông.
Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, rõ ràng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim ngắn, phim quảng cáo... thuộc các lĩnh vực: Y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng nếu có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
