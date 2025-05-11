Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và quản lý nội dung trên Website, Facebook, Youtube, Tiktok,... của Công ty.
Xây dựng kịch bản, tham gia sản xuất video trên các nền tảng Reels (Facebook), Short (Youtube), Tiktok,...
Tham gia góp ý tưởng và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu chung.
Cập nhật xu hướng để đưa ra các ý tưởng mới làm tăng hiệu quả cho các nội dụng bán hàng.
Phối hợp với các nhân sự/bộ phận liên qua để sản xuất nội dung chất lượng: content ads, hình ảnh, landing page,...
Quản lý, điều phối công việc linh hoạt cùng các bộ phận và đối tác.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing,...
Có kiến thức nền tảng để phát triển thương hiệu trên MXH, nhạy cảm với xu hướng (trend) trên đa kênh.
Khả năng tổ chức, quản lý công việc bao quát, chi tiết và khoa học.
Sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Có kĩ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ, đóng BHXH; thưởng tháng thứ 13, lễ, Tết, hưởng các chế độ bảo hiểm (thai sản, ốm đau, hiếu, hỉ,...) theo quy định của Nhà nước và Công ty.
Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo.
Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

