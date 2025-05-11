Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và quản lý nội dung trên Website, Facebook, Youtube, Tiktok,... của Công ty.

Xây dựng kịch bản, tham gia sản xuất video trên các nền tảng Reels (Facebook), Short (Youtube), Tiktok,...

Tham gia góp ý tưởng và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu chung.

Cập nhật xu hướng để đưa ra các ý tưởng mới làm tăng hiệu quả cho các nội dụng bán hàng.

Phối hợp với các nhân sự/bộ phận liên qua để sản xuất nội dung chất lượng: content ads, hình ảnh, landing page,...

Quản lý, điều phối công việc linh hoạt cùng các bộ phận và đối tác.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing,...

Có kiến thức nền tảng để phát triển thương hiệu trên MXH, nhạy cảm với xu hướng (trend) trên đa kênh.

Khả năng tổ chức, quản lý công việc bao quát, chi tiết và khoa học.

Sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Có kĩ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục.

Quyền Lợi

Ký HĐLĐ, đóng BHXH; thưởng tháng thứ 13, lễ, Tết, hưởng các chế độ bảo hiểm (thai sản, ốm đau, hiếu, hỉ,...) theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo.

Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

