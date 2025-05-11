Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Ohio 208 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Phụ trách xây kênh trên các nền tảng mảng Điều trị, Thẩm mỹ, Beauty.
Lập kế hoạch, triển khai kịch bản video trên các nền tảng theo tuần, tháng.
Follow theo công việc tại hiện trường quay để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng.
Phụ trách tổ chức sản xuất hoàn thành job quay chụp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng phòng Marketing.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Kỹ năng: Viết kịch bản, xây dựng lựa chọn bối cảnh, nhân vật...
Ưu tiên chuyên ngành tốt nghiệp: Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình, Văn hóa, Báo chí truyền thông, Marketing, các ngành nghề liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Thẩm mỹ, Beauty
Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt
Kỹ năng tổ chức, điều phối sắp xếp công việc, cover cùng lúc nhiều đầu việc
Kỹ năng làm việc chi tiết, khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết dứt điểm công việc.
Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính: 10-16 triệu + KPI, sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày đối với nhân viên chính thức, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày đối với nhân viên chính thức, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
