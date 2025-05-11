Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Ohio 208 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Phụ trách xây kênh trên các nền tảng mảng Điều trị, Thẩm mỹ, Beauty.

Lập kế hoạch, triển khai kịch bản video trên các nền tảng theo tuần, tháng.

Follow theo công việc tại hiện trường quay để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng.

Phụ trách tổ chức sản xuất hoàn thành job quay chụp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng phòng Marketing.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Kỹ năng: Viết kịch bản, xây dựng lựa chọn bối cảnh, nhân vật...

Ưu tiên chuyên ngành tốt nghiệp: Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình, Văn hóa, Báo chí truyền thông, Marketing, các ngành nghề liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Thẩm mỹ, Beauty

Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt

Kỹ năng tổ chức, điều phối sắp xếp công việc, cover cùng lúc nhiều đầu việc

Kỹ năng làm việc chi tiết, khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết dứt điểm công việc.

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 10-16 triệu + KPI, sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày đối với nhân viên chính thức, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin